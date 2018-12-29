Какой подарок можно выбрать на фестивале "Путешествие в Рождество"

Откладывать выбор подарка друзьям и родным на последние дни, особенно через интернет, большая ошибка - доставка на конец месяца уже сейчас во многих онлайн магазинах закрыта. Поэтому можно смело отправляться на прогулку по новогодней Москве, посетить зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" и заодно выбрать подарки родным и близким.

На многих площадках фестиваля уверены - самый лучший подарок - это сделанный своими руками под руководством талантливых мастеров. В центре города проходят мастер-классы по росписи игрушек, изготовлению кукол и приготовлению праздничных блюд. К примеру, взрослым и детям можно посетить мастер-класс по росписи шкатулок, который будет проходить на улице Рождественка. Там же научат красиво упаковывать подарки. А на творческом мастер-классе "Книга Виллины" на Новопесчаной, 12 можно освоить одну из самых уникальных техник - декупаж. Во время творческого урока будут украшать с помощью декупажа книгу волшебницы Виллины из сказки "Волшебник Изумрудного города". Эта ручная работа станет не только чудесным подарком для родных и друзей, но и великолепным предметом домашнего интерьера.

В Климентовском переулке можно будет приготовить эклеры в белом шоколаде со съедобным золотом. В дни фестиваля в переулке будет открыта новогодняя кулинарная школа. А вот готовить горячие рождественские напитки научат в Кузьминках, там же научат делать имбирные пряники.

Так что вовсе не обязательно бегать и толкаться по торговым центрам, можно объединить приятное с полезным - прогуляться по сказочной Москве, сделать самим или присмотреть подарки. Большой выбор ярких сувениров - затейливые фигурки сказочных героев, маски из елецкого кружева, авторские новогодние цветочные композиции, современные и антикварные новогодние игрушки, книги - можно приобрести на площади Революции, Тверской площади и на Новом Арбате. Будет на ярмарке много меда и продуктов пчеловодства, леденцов и имбирного печенья, пряников и многого другого для сладкоежек. Фестивальные площадки будут работать ежедневно: по будням - с 11:00 до 22:00 и по выходным - с 10:00 до 22:00.

Кстати



Подложить свинью в праздник можно в прямом смысле - под елку. По Восточному календарю 2019 год - Желтой Земляной Свиньи, которая любит роскошь и путешествия. На Новый год советуют дарить украшения, копилки для денег, новогодние игрушки, магниты. Новогодний подарок должен не только порадовать, но и удивить. Ведь когда весь город переливается в огнях, повсюду музыка, ярмарки, мало какой взрослый сможет удержаться и не вспомнить, как в детстве ждал чуда. И подарок должен быть не дежурным, а по меньшей мере - полезным, советует эксперт по этикету Ольга Свежакова.