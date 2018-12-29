Москвичей пригласили поучаствовать в новогодней благотворительной акции

В преддверии Нового года у каждого есть возможность стать волшебником - и для этого не обязательно надевать костюм Деда Мороза. В Москве уже 30 декабря завершится ежегодная благотворительная акция "Исполни желание". Организаторами мероприятия выступают столичный департамент культуры и проект Handmade Charity.

Согласно условиям акции, любой желающий может зайти на сайт, где размещены письма Деду Морозу от детей с нарушениями развития или из многодетных семей. Ребята хотят, к примеру, теплые шапку и шарф, кукольный домик, набор для рисования, конструктор Lego и билет в Большой театр на балет "Щелкунчик".

К примеру, восьмилетняя Серафима пишет: "Дорогой Дедушка Мороз! У меня есть мечта, чтобы моя бабушка, которую я называю мамой, улыбалась, больше отдыхала и не болела. А еще у меня есть мечта научиться на вязальной машине вязать, только ее нет. Прошу тебя, подари мне вязальную машину, пожалуйста". Многие желания, кстати, уже выполнены или в процессе. Так, напротив письма Серафимы стоит отметка - "Дед Мороз в пути".

А вот у непрочитанных писем нужно нажать кнопку "Исполнить желание", в течение трех дней купить подарок и привезти его в офис Московской дирекции массовых мероприятий по адресу: ул. Тверская, 5/6. После этого организаторы доставят подарок ребенку-адресату.