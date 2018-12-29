Новогодние фейерверки: как не попасть в больницу

Столичные власти и МЧС накануне Нового года настойчиво предупреждают горожан о необходимости быть острожными с фейерверками. Покупать пиротехнические изделия на развалах нельзя, потому что такая торговля незаконна и даже использование безобидной хлопушки может закончиться плачевно. Но и отправляясь за фейерверком в магазин нужно внимательно читать инструкцию и следовать нехитрым правилам.

"В этом сезоне в Москве работает более 60 специализированных предприятий по продаже пиротехники, где можно купить фейерверки, - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - Традиционно накануне Нового года мы обращаем внимание всех москвичей и гостей столицы, что пиротехнические устройства - это достаточно сложные изделия".

Прежде, чем купить фейерверк, нужно внимательно изучить инструкцию, которая должна быть на русском языке, срок годности, возрастные ограничения. По его словам, покупать салют можно только в специализированных магазинах, кстати, цены в них практически не отличаются, а вот у продавцов с рук или с машины можно купить дешевый товар, но никакой гарантии качества нет.

"Такая продажа незаконна и доверять таким изделиям сложно", - подчеркнул Алексей Немерюк.

Он также напомнил, что праздничный салют в Москве можно будет запускать во всех округах столицы, всего - более 90 площадок. Это специально оборудованные места, где дежурит МЧС.

"С количеством этих локаций и их местонахождением можно ознакомиться как на портале правительства Москвы, так и на портале МЧС", - добавил Немерюк.