Новый год в Москве можно встретить на "Парящем мосту"

Москвичи и туристы смогут провести новогоднюю ночь на "Парящем мосту" в парке "Зарядье". Никаких ограничений не предусматривается, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГБУ "Гормост".

Уникальное V-образное сооружение - не только привлекательное для любителей селфи на фоне Москвы-реки, но еще и очень прочное. Хоть на мосту и нет опоры, он способен выдержать (и это проверено) нагрузку в 240 тонн. Там одновременно могут находиться до 4 тысяч человек.

При этом все павильоны "Зарядья" в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать до 3 часов ночи, рассказали в пресс-службе парка. А в первый день Нового года уже с 11:00 "Зарядье" приглашает на марш оркестра Дедов Морозов, концерт народных песен и еще на множество интересных мероприятий для всей семьи.