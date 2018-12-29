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29.12.2018 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Белгородом дети отказались от подарков ради одноклассника

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Белгородской области ученики четвертого класса Старооскольской школы №24 отказались от новогодних подарков, провели благотворительные акции и даже пожертвовали собранные в копилках деньги на лечение одноклассника.

Эта история в преддверии новогодних праздников разлетелась по соцсетям: ребята из начальной школы "завертели" настоящую благотворительную акцию, подключив к ней взрослых и специализированные фонды.

Фото: depositphotos.com
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- Но говорить об этом они с журналистами не будут, - сказала в беседе с "РГ" директор школы Ольга Кладова. - Ребята - молодцы, но сказали четко: никакой прессы. Скромные.

Началось же все с плохой новости о том, что один из учеников заболел. Семье понадобились деньги на операцию и восстановление. Ольга Кладова говорит, что до сих пор ребенок находится на лечении, а класс и уже вся школа поддерживает его.

Началось же все с того, что дети решили организовать благотворительную ярмарку. Вместе с родителями делали поделки, вырученные от продажи сувениров деньги шли семье мальчика. Дальше - больше. Одноклассники договорились: отказываемся от новогодних подарков, презентов на 23 февраля и 8 марта, а деньги - другу в помощь. И каково же было удивление педагогов, которые тоже, конечно, не смогли остаться в стороне, когда один из учеников принес крупную сумму в общую копилку пожертвований. Учителя, забеспокоившись, позвонили родителям школьника, но оказалось, деньги - его "личные". Собирал на велосипед, но теперь решил, что без него обойдется.

О том, что одноклассника нужно поддержать, ребята сами не забывали ни на день и не давали забыть учителям. Решили позаботиться даже о его оценках: ведь мальчик - отличник. Например, рассказывали по два стихотворения: одно - "за себя", второе - "за него".

Теперь эту детскую акцию поддерживает благотворительный фонд "Поверь в добро". Его волонтеры организовали новогоднее представление для всей параллели и подарили свои подарки "маленьким людям с большими сердцами". Тот мальчик, что пожертвовал крупную сумму сбережений, сам получил велосипед от московских блогеров, решивших: добро должно вознаграждаться, особенно в Новый год.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
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