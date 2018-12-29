Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован

Возгорание на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили в "Мособлгазе".

"В два часа ночи произошел прорыв на магистральном газопроводе, под отключение попали 13 населенных пунктов, - приводит ТАСС слова гендиректора компании Дмитрия Голубкова. - Пожар потушен, ведутся ремонтные работы".

Аварийный участок находится в компетенции "Газпром Трансгаз Москва", уточнил Голубков. Время возобновления подачи газа жителям зависит от того, когда специалисты данной компании завершат ремонт. По данным Минэнерго, прекращено газоснабжение 13 410 абонентов.

Причина происшествия устанавливается.