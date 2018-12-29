Сервис поиска попутчиков подтвердил исчезновение женщины

По факту исчезновения 29-летней жительницы Тулы Ирины Ахматовой возбуждено уголовное дело. Девушка, как выяснили следователи, перед исчезновением ехала на автомобиле из Москвы в Тулу, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar.

В субботу в компании BlaBlaCar подтвердили информацию о том, что 23 декабря Ирина Ахматова взяла попутчика и выехала из Москвы на своей иномарке. Девушка работала директором одного из ресторанов популярной сети быстрого питания. После работы она поехала в Тулу, на юге Москвы к ней подсел 39-летний мужчина - пользователь BlaBlaCar.

Автомобиль выдвинулся в сторону Московской области. В Серпухове связь с девушкой пропала. Позже автомобиль Ирины без регистрационных номеров нашли в Ярославле.

При этом автомобиль был вымыт снаружи и внутри, личных вещей Ирины обнаружить не удалось. Следователи выяснили, что попутчиком пропавшей был некий Сергей, ранее судимый за изнасилование и мошенничество.

Ранее "Российская газета" сообщала, что интернет-сервис BlaBlaCar предоставил следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей женщины.