Новости

Погиб один из спасенных из-под снежного завала в Хабаровском крае 08:10
В московских аэропортах туристов ждет сюрприз 07:52
Дороги Японии сковали многокилометровые пробки 07:40
Дальневосточные губернаторы помогут сбыться мечтам с "Елки желаний" 07:35
В Китае пять горняков погибли в результате аварии на угольной шахте 07:07
Осужденный за убийство хабаровского пауэрлифтера обжалует приговор 06:45
Газопровод загорелся в Серпуховском районе в Подмосковье 06:41
Восемь человек извлекли из-под снежного завала в Хабаровском крае 06:26
Израиль нанес удар по ХАМАС в секторе Газе в ответ на запуск ракеты 06:22
Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе военных из Афганистана 05:55
Меланья Трамп вернулась из Ирака "без штанов" 05:25
Семья леопардов из Приморья попалась китайским пограничникам 05:15
Задержанная в Китае гражданка Канады вернулась на родину 05:03
В США скончался старейший ветеран Второй мировой войны 04:22
В Хабаровском крае завели дело после схода лавины на 11 человек 04:19
В Хабаровском крае снежными лавинами накрыло 11 человек 04:17
Ракета из сектора Газа упала в израильской пустыне 03:56
Семья погибшего пилота Lion Air подала иск против компании Boeing 03:10
Антонов: 2018-й стал годом упущенных возможностей между Россией и США 03:10
Подводный тоннель соединит Данию и Германию 02:19
Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу США 02:01
Верующие РПЦ могут причащаться только в одном монастыре на Афоне 01:43
Die Welt: Российский "Авангард" заставляет нервничать военных США 01:04
Верующие РПЦ смогут причащаться на Афоне, но только в одном монастыре 00:55
В Сети появилось видео первого полета модернизированного Ту-22М3М 00:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
29.12.2018 07:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московских аэропортах туристов ждет сюрприз

Текст: Ангелина Зеленькова

Гостей столицы, которые прибывают во Внуково, Домодедово и Шереметьево с 29 декабря по второе января, волонтеры будут поздравлять с Новым годом и дарить яркие открытки с добрыми пожеланиями и сюрпризами. В рамках необычной акции "Москва поздравляет тебя!" волонтеры покажут, что российская столица всегда рада гостям и готова принять туристов со всех уголков мира, говорится на сайте мэра и столичного правительства.

В центре Москвы введут особый режим на Новый год

Специально для путешественников подготовили более трех миллионов открыток на русском, английском и китайском языках. Так же гости получат список главных достопримечательностей Москвы и обязательных для посещения экскурсионных маршрутов. А еще многим достанутся стикеры и QR-код, с помощью которого можно бесплатно скачать приложение дополненной реальности и увидеть панорамы, например, Красной площади, Тверской или Пушкинской в разные исторические периоды.

Акцию организовал Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы при поддержке столичного Комитета по туризму, дирекции Года добровольца (волонтера) в России и ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер".
Снегурочки прошли парадом по центру Москвы - видео

В новогодние праздники ожидается нашествие туристов - еще на прошлой неделе номера в гостиницах и отелях были забронированы почти на 100 процентов. С каждым годом путешественников становится все больше - за последние восемь лет турпоток увеличился на 84 процента, а по итогам нынешнего года ожидается 23,5 миллиона туристов.

Причем Москва завоевывает славу не только летнего города-курорта, развивается и зимний туризм - большим спросом у путешественников со всего мира пользуется фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году он проходит на 78 площадках по всему городу. Гостей ждут балеты на льду, импровизированные спектакли, концерты популярных исполнителей, спортивные игры, мастер-классы, экскурсии. И большинство представлений и занятий абсолютно бесплатны.

Экономика Туризм Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Антонов: 2018-й стал годом упущенных возможностей между Россией и США
Израиль нанес удар по ХАМАС в секторе Газе в ответ на запуск ракеты
Die Welt: Российский "Авангард" заставляет нервничать военных США
В Хабаровском крае завели дело после схода лавины на 11 человек
Россияне не пострадали при теракте в Египте