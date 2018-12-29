В московских аэропортах туристов ждет сюрприз

Гостей столицы, которые прибывают во Внуково, Домодедово и Шереметьево с 29 декабря по второе января, волонтеры будут поздравлять с Новым годом и дарить яркие открытки с добрыми пожеланиями и сюрпризами. В рамках необычной акции "Москва поздравляет тебя!" волонтеры покажут, что российская столица всегда рада гостям и готова принять туристов со всех уголков мира, говорится на сайте мэра и столичного правительства.

Специально для путешественников подготовили более трех миллионов открыток на русском, английском и китайском языках. Так же гости получат список главных достопримечательностей Москвы и обязательных для посещения экскурсионных маршрутов. А еще многим достанутся стикеры и QR-код, с помощью которого можно бесплатно скачать приложение дополненной реальности и увидеть панорамы, например, Красной площади, Тверской или Пушкинской в разные исторические периоды.

Акцию организовал Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы при поддержке столичного Комитета по туризму, дирекции Года добровольца (волонтера) в России и ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер".

В новогодние праздники ожидается нашествие туристов - еще на прошлой неделе номера в гостиницах и отелях были забронированы почти на 100 процентов. С каждым годом путешественников становится все больше - за последние восемь лет турпоток увеличился на 84 процента, а по итогам нынешнего года ожидается 23,5 миллиона туристов.

Причем Москва завоевывает славу не только летнего города-курорта, развивается и зимний туризм - большим спросом у путешественников со всего мира пользуется фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году он проходит на 78 площадках по всему городу. Гостей ждут балеты на льду, импровизированные спектакли, концерты популярных исполнителей, спортивные игры, мастер-классы, экскурсии. И большинство представлений и занятий абсолютно бесплатны.