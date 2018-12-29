В Подмосковье перекрыли газ из-за пожара под Серпуховым

Для ликвидации пожара на газопроводе в Подмосковье временно прекратили газоснабжение 830 абонентов. Об этом сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

Кран перекрыли на 60-м километре газовой магистрали Серпухов - Ленинград. В результате отключились абоненты газораспределительной станции "Протвино". Также сработали аварийные системы на некоторых линиях электропередачи.

В 3 часа ночи электроснабжение подключено по резервным схемам, к 4:10 выгорел оставшийся на месте аварии газ. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, пожар на газопроводе в Серпуховском районе произошел минувшей ночью. На месте образовался факел высотой 15 метров.