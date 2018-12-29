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29.12.2018 15:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Подмосковье подорожает проезд на общественном транспорте

Текст: Ирина Рыбникова

Общественный транспорт в Московской области с 1 января 2019 года станет дороже. Проезд на регулируемых маршрутах вырастет на 4,6% при оплате транспортной картой "Стрелка" и почти на 10% - при наличной оплате.

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Любители наличных денег будут платить за одну поездку 53 рубля вместо нынешних 48. Те, кто привык ездить по "Стрелке", раньше отдавали за одну поездку 32,92 рубля, а теперь та же поездка обойдется им в 34,43 рубля. Напомним, что у "Стрелки" дифференцированный тариф и в течение месяца каждые следующие 10 поездок обходятся дешевле предыдущих. Тем, кто совершает более 50 поездок в месяц, разовый билет по "Стрелке" с нового года будет обходиться в 22,38 рубля.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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