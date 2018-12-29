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29.12.2018 07:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дальневосточные губернаторы помогут сбыться мечтам с "Елки желаний"

Текст: Дина Непомнящая

На последнем в 2018 году заседании Государственного Совета губернаторы дальневосточных регионов, как и многие другие участники, смогли снять по три желания россиян с новогодней елки. Авторами открыток стали инвалиды, дети-сироты и дети из многодетных семей, люди, попавшие в трудные жизненные ситуации, и граждане, которые страдают от тяжелых заболеваний.

Фото: Правительство Самарской области
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Некоторые участники акции уже рассказали о том, каким мечтам с "Елки желаний" помогут осуществиться в ближайшее время.

На сайте правительства  Амурской области сообщается, что глава региона Василий Орлов исполнит давнюю мечту 73-летней жительницы поселка Бурея. Она хочет побывать на море. В другой открытке оказалась просьба от десятилетней девочки и четырнадцатилетнего мальчика из Благовещенска, которые мечтают поплавать с дельфинами. Что пожелал автор третьего послания, пока неизвестно.

А губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не только опубликовал в своем Instagram фото желаний, которые снял с елки, но и обозначил срок их осуществления.

"Я считаю, что исполняться должны желания всех детей, но с елки можно было снять только несколько. Обещаю исполнить до Старого Нового Года - 13 января", - пишет Фургал.

Главе края предстоит помочь девятилетнему мальчику, который мечтает о пандусе в подъезде своего дома, четырехлетней девочке, которая просит иппотренажер, и 13-летней школьнице, которая хотела бы побывать на региональном телеканале и поучаствовать в развлекательной передаче.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край
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