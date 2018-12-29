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29.12.2018 06:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужденный за убийство хабаровского пауэрлифтера обжалует приговор

Текст: Дина Непомнящая

Адвокаты Анара Аллахверанова, которого Хабаровский краевой суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима за убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, решили обжаловать вердикт.

Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера признал вину

"Подали апелляцию через канцелярию Хабаровского краевого суда в Верховный суд РФ", - сообщил ТАСС адвокат осужденного Константин Лысенко.

Напомним, 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска случилась драка между двумя спортсменами - Аллахверановым и Драчевым. Последний скончался от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в убийстве вначале скрывался от следствия, а после явился с повинной.

Судебные разбирательства по делу длились почти год. Прокуратура требовала для Аллахверанова 19 лет лишения свободы, защита настаивала на переквалификации статьи на более мягкую.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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