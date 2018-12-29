Осужденный за убийство хабаровского пауэрлифтера обжалует приговор

Адвокаты Анара Аллахверанова, которого Хабаровский краевой суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима за убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, решили обжаловать вердикт.

"Подали апелляцию через канцелярию Хабаровского краевого суда в Верховный суд РФ", - сообщил ТАСС адвокат осужденного Константин Лысенко.

Напомним, 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска случилась драка между двумя спортсменами - Аллахверановым и Драчевым. Последний скончался от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в убийстве вначале скрывался от следствия, а после явился с повинной.

Судебные разбирательства по делу длились почти год. Прокуратура требовала для Аллахверанова 19 лет лишения свободы, защита настаивала на переквалификации статьи на более мягкую.