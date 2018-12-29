Новости

Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован 09:52
Ученые сообщили о пользе небольших доз алкоголя для сердца 09:19
В Приамурье из-за ДТП сошли с рельсов пять вагонов поезда 09:06
В Подмосковье перекрыли газ из-за пожара под Серпуховым 08:55
Владимир Мединский вручил награды деятелям культуры и искусства 08:25
Под снежным завалом в Хабаровском крае нашли еще одного человека 08:25
Погиб один из спасенных из-под снежного завала в Хабаровском крае 08:10
В московских аэропортах туристов ждет сюрприз 07:52
Дороги Японии сковали многокилометровые пробки 07:40
Дальневосточные губернаторы помогут сбыться мечтам с "Елки желаний" 07:35
В Китае пять горняков погибли в результате аварии на угольной шахте 07:07
Осужденный за убийство хабаровского пауэрлифтера обжалует приговор 06:45
Газопровод загорелся в Серпуховском районе в Подмосковье 06:41
Восемь человек извлекли из-под снежного завала в Хабаровском крае 06:26
Израиль нанес удар по ХАМАС в секторе Газе в ответ на запуск ракеты 06:22
Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе военных из Афганистана 05:55
Меланья Трамп вернулась из Ирака "без штанов" 05:25
Семья леопардов из Приморья попалась китайским пограничникам 05:15
Задержанная в Китае гражданка Канады вернулась на родину 05:03
В США скончался старейший ветеран Второй мировой войны 04:22
В Хабаровском крае завели дело после схода лавины на людей 04:19
В Хабаровском крае снежными лавинами накрыло 11 человек 04:17
Ракета из сектора Газа упала в израильской пустыне 03:56
Семья погибшего пилота Lion Air подала иск против компании Boeing 03:10
Антонов: 2018-й стал годом упущенных возможностей между Россией и США 03:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
29.12.2018 08:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под снежным завалом в Хабаровском крае нашли еще одного человека

Текст: Дина Непомнящая

Еще одного человека, оказавшегося под снегом после схода лавины в поселке Многовершинном Николаевского района, нашли живыми, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Фото: Пресс-служба Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.
На трассу Ялта-Севастополь обрушились глыбы весом три тонны

Ранее сообщалось, что из-под завала извлекли восемь человек. Один из них уже не подавал признаков жизни. Еще один скончался в больнице.

Таким образом, сейчас остается неизвестной судьба только одного человека.

Напомним, близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия произошло три схода лавин. Под первым оказался только один человек. Под второй попала группа из девяти сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски. Еще один перекрыл дорогу группе спасателей.

В администрации Николаевского района пообещали оказать пострадавшим материальную помощь. С ее размером планируют определиться после завершения спасательной операции.

Возбуждено уголовное дело. На территории района объявлен режим ЧС.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Под снежным завалом в Хабаровском крае нашли еще одного человека
Антонов: 2018-й стал годом упущенных возможностей между Россией и США
Израиль нанес удар по ХАМАС в секторе Газе в ответ на запуск ракеты
Die Welt: Российский "Авангард" заставляет нервничать военных США
Россияне не пострадали при теракте в Египте