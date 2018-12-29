Под снежным завалом в Хабаровском крае нашли еще одного человека

Еще одного человека, оказавшегося под снегом после схода лавины в поселке Многовершинном Николаевского района, нашли живыми, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что из-под завала извлекли восемь человек. Один из них уже не подавал признаков жизни. Еще один скончался в больнице.

Таким образом, сейчас остается неизвестной судьба только одного человека.

Напомним, близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия произошло три схода лавин. Под первым оказался только один человек. Под второй попала группа из девяти сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски. Еще один перекрыл дорогу группе спасателей.

В администрации Николаевского района пообещали оказать пострадавшим материальную помощь. С ее размером планируют определиться после завершения спасательной операции.

Возбуждено уголовное дело. На территории района объявлен режим ЧС.