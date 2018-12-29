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29.12.2018 05:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семья леопардов из Приморья попалась китайским пограничникам

Текст: Анна Бондаренко

Семья дальневосточных леопардов - мама с двумя годовалыми котятами, попала в объективы камер пограничной службы Китая. На видео леопарды идут по контрольно-следовой полосе на стороне КНР, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда" имени Николая Воронцова.

Китайские пограничники заметили краснокнижных кошек в районе перехода Краскино-Хуньчунь, у границы российского национального парка "Земля леопарда". Хищники прогуливались по бетонным плитам, иногда глядя на установленные камеры.

Фото: depositphotos.com
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Ученые национального парка "Земля леопарда" проанализировали съемку и пришли к выводу, что взрослое животное известно им под номером Leo 125Un. Ранее пол этого леопарда был неизвестен специалистам нацпарка, теперь же стало ясно, что это самка. В фотоловушки "Земли леопарда" она регулярно попадала с 2017 года. Ученые предполагают, что ей около трех лет, и это, скорее всего, ее первое потомство.

Как объяснила заместитель директора нацпарка по науке Елена Шевцова, рост популяции естественным образом подталкивает леопардов к освоению новых земель.

- В Китае есть территории, пригодные для жизни этих зверей, однако условия в России пока остаются более комфортными, - отметила она.

Международные исследования показывают, что на территории КНР до сих пор обитает очень мало леопардов. Большая часть бывающих там редких кошек, это "туристы", постоянно обитающие в России. По мнению экспертов, китайской стороне необходимо приложить еще немало усилий, чтобы леопарды чувствовали себя комфортно, в том числе создать стабильную кормовую базу. Помочь в этом может новый национальный парк, который создается правительством Китая на границе с Россией.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", их количество заметно выросло. Так, в 2017 году на этой особо охраняемой природной территории было зафиксировано 86 взрослых пятнистых кошек и 21 котенок.

На "Земле леопарда" идет постоянный фотомониторинг - за жизнью обитателей нацпарка в автоматическом режиме следят около 400 камер. Это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек, достигает 360 тысяч гектаров, что в почти в полтора раза больше площади Москвы.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
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