В Приамурье из-за ДТП сошли с рельсов пять вагонов поезда

В Белогорском районе Амурской области в 11:53 по местному времени на Забайкальской железной дороге произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, сообщает ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пострадали два человека. Их отправили в больницу. Также сообщается, что в результате ДТП пять вагонов из "хвоста" поезда сошли с рельсов. Повреждены железнодорожное полотно и две опоры контактной сети.

"На место происшествия выехал глава района Денис Инюточкин, оперативно принимаются меры по ликвидации аварии, направлено два восстановительных поезда", - рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.

ЧП случилось на регулируемом переезде в районе станции Возжаевка двухпутного участка Завитая - Белогорск.