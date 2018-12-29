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29.12.2018 09:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье из-за ДТП сошли с рельсов пять вагонов поезда

Текст: Дина Непомнящая

В Белогорском районе Амурской области в 11:53 по местному времени на Забайкальской железной дороге произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, сообщает ГУ МЧС по региону.

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По предварительным данным, пострадали два человека. Их отправили в больницу. Также сообщается, что в результате ДТП пять вагонов из "хвоста" поезда сошли с рельсов. Повреждены железнодорожное полотно и две опоры контактной сети.

"На место происшествия выехал глава района Денис Инюточкин, оперативно принимаются меры по ликвидации аварии, направлено два восстановительных поезда", - рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.

ЧП случилось на регулируемом переезде в районе станции Возжаевка двухпутного участка Завитая - Белогорск.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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