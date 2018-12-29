В Приморье тигры утащили двух служебных собак

Жертвами двух тигров стали служебные собаки пограничного управления УФСБ по Приморскому краю. Они пропали из запертых вольеров ночью на горно-таежном участке Службы в Уссурийске.

По предварительным данным, полосатые хищники - мать и котенок - в темноте забрались на территорию отделения. Преодолеть систему инженерно-технических сооружений, окружающую заставу, диким кошкам очень легко.

"Обойдя препятствия, тигры оказались у питомника служебных животных. За считанные мгновения две собаки стали жертвами полосатой хищницы", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы УФСБ.

Предположительно, звери утащили добычу с собой. На земле остались следы борьбы, а на колючей проволоке - тигриная шерсть.

В обстоятельствах случившегося будут разбираться специалисты.