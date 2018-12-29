В Забайкалье шесть человек отравились мышьяком из водопровода

Шесть человек, в том числе двое детей, отравились мышьяком, который оказался в водопроводной воде поселка Приисковый Нерчинского района в превышенной концентрации.

- Люди проходят лечение амбулаторно, угрозы для их жизни нет, - сообщил ТАСС главный врач Нерчинской центральной районной больницы Антон Краснояров.

Из-за ситуации с водой в населенном пункте ввели режим ЧС. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

По информации региональной прокуратуры, вода для многоквартирных домов и других объектов поселка идет из единственной артезианской скважины, принадлежащей местной администрации.

- Зная об оказании населению услуг водоснабжения ненадлежащего качества, вопреки требованиям закона органами местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации каких-либо действенных мер по исправлению ситуации длительное время не принимали. Не обеспечено своевременное и должное вмешательство в ситуацию со стороны органов Роспотребнадзора, - рассказал начальник управления прокуратуры края Александр Трухин.

Согласно словам главы района Романа Сенотрусова, как мышьяк попал в воду - непонятно. Роспотребнадзор утверждает, что воду из скважины можно использовать в бытовых целях, не годится она лишь для питья и приготовления пищи.