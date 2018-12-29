В Забайкальском поселке ввели режим ЧС из-за загрязнения мышьяком

В поселке Приисковый Забайкальского края в системе водоснабжения жилфонда обнаружили превышение предельно допустимой концентрации мышьяка. Как сообщает прокуратура Забайкальского края, в населенном пункте введен режим ЧС.

"Водоснабжение многоквартирных домов и иных объектов поселка осуществляется от артезианской скважины, находящейся в собственности администрации. В нарушение закона имеющиеся программы производственного контроля качества воды ресурсоснабжающими организациями не выполняются", - заявили в прокуратуре.

В пробах было обнаружено превышение допустимой концентрации мышьяка, в связи с чем заключение санитарно-эпидемеологической службы на использование объекта не получено.

Решается вопрос об уголовном деле.