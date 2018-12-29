Восемь человек извлекли из-под снежного завала в Хабаровском крае

После схода лавины в поселке Многовершинном Николаевского района из-под снега удалось извлечь восемь человек. Один из них погиб. Об это сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

Один из пострадавших смог выбраться из-под завала самостоятельно.

Спасатели также рассказали, что по последним данным под лавину попали десять, а не 11 человек.

Напомним, информация о ЧП поступила к спасателям в субботу утром. Снежная масса сошла близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия.

Произошло два схода лавин. Под первым оказался только один человек. Под второй попала группа сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски.

Спасательной операции мешают сложные метеоусловия, вызванные прохождением циклона. Так на место происшествия до сих пор не может вылететь вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. На территории района обявили режим ЧС.