Восемь человек извлекли из-под снежного завала в Хабаровском крае

После схода лавины в поселке Многовершинном Николаевского района из-под снега удалось извлечь восемь человек. Один из них погиб. Об это сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.
Один из пострадавших смог выбраться из-под завала самостоятельно.
Спасатели также рассказали, что по последним данным под лавину попали десять, а не 11 человек.
Напомним, информация о ЧП поступила к спасателям в субботу утром. Снежная масса сошла близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия.
Произошло два схода лавин. Под первым оказался только один человек. Под второй попала группа сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски.
Спасательной операции мешают сложные метеоусловия, вызванные прохождением циклона. Так на место происшествия до сих пор не может вылететь вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. На территории района обявили режим ЧС.