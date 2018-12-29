Глава Нижегородской области исполнил мечту воспитанников детдома

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня у воспитанников Дзержинского санаторного детского дома сбылась новогодняя мечта. Десять учащихся первых-третьих классов, принявших участие во всероссийском проекте "Мечтай со мной", побывали в Казани. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ребята приехали в столицу Республики Татарстан, прокатились на колесе обозрения и отправились в аквапарк. Поездка была организована по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- Пример воспитанников Дзержинского санаторного детского дома показывает, что мечтать нужно обязательно, - сказал глава региона. - Если стремиться к мечте, она обязательно сбудется! Правда, мечта не может воплотиться без шагов ей навстречу. Ребята подготовили хорошую заявку вместе со своими воспитателями, в которой не только рассказали о своем желании, но и описали, почему именно мечтают о путешествии по городам России.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области Напомним, желание дзержинцев, написанное на специальном шаре-открытке, оказалось на "елке желаний", установленной в Московском Кремле перед заседанием Государственного совета РФ. В заявке они написали, что мечтают посетить аквапарк в Казани, побывать в Москве и Санкт-Петербурге. Шар с желанием снял с ветки праздничной ели Глеб Никитин. А накануне в Дзержинском санаторном детском доме прошло праздничное представление, кульминацией которого стало вручение сертификата на посещение аквапарка в Казани.