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29.12.2018 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские в Чувашии ликвидировали крупнейшую в регионе наркосеть

Текст: Владимир Богданов

В результате совместной операции Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ и главка МВД по Чувашии была ликвидирована крупная сеть по продаже гашиша. Из нелегального оборота изъято около 20 кг смертельного зелья. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, на участке федеральной трассы М-7 в Чебоксарском районе республики оперативники для проверки остановили автомобиль. За рулем находился 39-летний житель Башкирии. При досмотре машины оперативники обнаружили несколько десятков плиток гашиша весом свыше 18 кг.

- Задержанный водитель признался, что закупал большие партии наркотиков, а потом сбывал через разветвленную сеть тайников-закладок в Чувашии, Марий Эл и Тюменской области. Позже только в восьми тайниках в Чувашии наркополицейские обнаружили еще свыше 1700 граммов наркотиков, приготовленных для продажи, - рассказала Волк.

Водитель машины арестован. Уголовное дело возбуждено по статье УК, по которой ему может грозить 15 лет колонии.

Напомним, в начале ноября этого года полиция сообщила, что у наркоторговцев изъята крупная партия наркотических и сильнодействующих препаратов, вес которой составляет около одной тонны. Наркобанда распространяла дурь в 20 регионах страны, в том числе в Марий Эл и Чувашии.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Борьба с наркотиками
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