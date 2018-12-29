Полицейские в Чувашии ликвидировали крупнейшую в регионе наркосеть

В результате совместной операции Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ и главка МВД по Чувашии была ликвидирована крупная сеть по продаже гашиша. Из нелегального оборота изъято около 20 кг смертельного зелья. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на участке федеральной трассы М-7 в Чебоксарском районе республики оперативники для проверки остановили автомобиль. За рулем находился 39-летний житель Башкирии. При досмотре машины оперативники обнаружили несколько десятков плиток гашиша весом свыше 18 кг.

- Задержанный водитель признался, что закупал большие партии наркотиков, а потом сбывал через разветвленную сеть тайников-закладок в Чувашии, Марий Эл и Тюменской области. Позже только в восьми тайниках в Чувашии наркополицейские обнаружили еще свыше 1700 граммов наркотиков, приготовленных для продажи, - рассказала Волк.

Водитель машины арестован. Уголовное дело возбуждено по статье УК, по которой ему может грозить 15 лет колонии.

Напомним, в начале ноября этого года полиция сообщила, что у наркоторговцев изъята крупная партия наркотических и сильнодействующих препаратов, вес которой составляет около одной тонны. Наркобанда распространяла дурь в 20 регионах страны, в том числе в Марий Эл и Чувашии.