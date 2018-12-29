Сельские школы Мордовии получили 48 автобусов

Хороший подарок получили под занавес года больницы и сельские школы Мордовии. В субботу руководителям образовательных и медицинских учреждений были переданы ключи от десяти новых автомобилей "скорой помощи" и 48 школьных автобусов.

Торжественная церемония передачи транспорта прошла на площади Победы столицы республики. Десять новеньких машин "скорой" на сумму 25 миллионов рублей были поставлены в Мордовию на федеральные средства. А республиканский онкодиспансер получил еще и два передвижных маммографа стоимостью 23,2 миллиона рублей. Это даст возможность медикам своевременно проводить выездные обследования жительниц глубинки.

Существенное пополнился и автопарк мордовских школ. Новые автобусы, закупленные правительством республики, будут направлены в 19 районов республики.

- Полученная техника отечественного производства оснащена новейшим оборудованием. В новых автомобилях врачи и медсестры могут, не доезжая до больницы, оказывать весь спектр необходимых услуг первой помощи. А благодаря новым автобусам дети смогут добираться до школы в комфорте, - подчеркнул глава РМ Владимир Волков. - Это делается для того, чтобы наша молодежь получала одинаково качественное образование вне зависимости от географии проживания.

Всего же за последние три года районные школы и больницы Мордовии получили 97 современных автобусов и 50 машин "скорой помощи".

Уже завтра новые автомобили "скорой" заступят на дежурства.

