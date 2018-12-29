У студентки из Казани сбудется мечта о президентской елке в Кремле

Президент Татарстана исполнил желание казанской студентки II курса Казанского строительного колледжа - Полина Щербич поедет на президентскую елку в Москву.

Как уже сообщала "Российская газета", президент РТ Рустам Минниханов в числе глав других регионов участвовал в благотворительной "Елке желаний", состоявшейся в рамках Госсовета РФ по развитию добровольчества в стране. В каждой из трех игрушек - сокровенные мечты детей-сирот, выполнить которые глава региона обязался в 2019 году.

Но дорога ложка к обеду. Поэтому исполнять желания Рустам Минниханов и его команда начали, не дожидаясь новогоднего боя курантов.

Будущему штукатуру 17-летней Полине Щербич повезло первой. Девушка с ограниченными возможностями здоровья рано осталась без попечения родителей. Ее родной дом - казанская коррекционная школа-интернат №11.

- В акции участвовали многие наши студенты, - рассказывает социальный педагог Казанского строительного колледжа Марина Емелина. - Свои желания на елку отправили около 40 человек. Загадывали разное. У Полины запросы довольно скромные. Она давно хотела побывать в Москве или в Санкт-Петербурге. Вот и написала о своем желании побывать на президентской елке в Кремле.

Одногруппники Полины до сих пор вздыхают, какая она везучая. Волею судьбы именно ее желание попало в руки президента РТ. Познакомиться с Рустамом Миннихановым лично Полине пока не удалось - он был в чередной командировке. Но подарок она запомнит надолго. От имени главы Татарстана билеты в Москву ей вручил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. 6 января наступающего года Полина вместе с педагогом Мариной Емелиной увидит российскую столицу.

Практически с вокзала путешественницы отправятся на ВДНХ, где их ждут различные экскурсии и развлечения, а вечером - новогоднее представление в Кремле.