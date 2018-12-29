Новости

Омский губернатор исполнил мечту девочки из многодетной семьи 16:06
Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании 16:05
Умер автор известных песен, лауреат "Оскара" Норман Гимбел 16:05
В Нижегородской области назначен новый министр экологии 16:04
В Москве в субботу вечером включат праздничную подсветку 16:03
Какие традиции Нового года, заложенные Петром I, вам ближе 16:00
В ХМАО три человека погибли, более десяти пострадали в ДТП 15:50
На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей 15:50
Утраты года: кого мы потеряли в 2018 году 15:45
Видео: водитель радикально решил проблему замерзшего замка двери 15:45
Косачев прокомментировал запрет на импорт ряда украинских товаров 15:43
Власти Крыма предостерегли Киев от провокаций в Керченском проливе 15:40
Сенатор: Запрет импорта в РФ ряда товаров серьезно ударит по Украине 15:30
В Подмосковье подорожает проезд на общественном транспорте 15:28
Обновленный плацкартный вагон пришел в ФПК 15:16
Минфин назвал среднюю цену нефти Urals в 2018 году 15:13
В Самаре суд отправил инспектора УФСИН под домашний арест 15:13
Кафе загорелось у малого зала филармонии в Москве 15:11
Песков рассказал о сроках встречи Путина и Эрдогана 15:10
В Подмосковье утвердили тарифы на услуги ЖКХ на 2019 год 15:08
В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам 15:07
В Ленобласти инспектора МЧС обвинили в халатности из-за взрыва 15:03
Суд обязал немецкий телеканал извиниться перед польским ветераном 14:53
В Сети появилась игра из нового эпизода "Черного зеркала" 14:53
Президент освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29.12.2018 15:10
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

У студентки из Казани сбудется мечта о президентской елке в Кремле

Текст: Ольга Кондрева (Казань)
Президент Татарстана исполнил желание казанской студентки II курса Казанского строительного колледжа - Полина Щербич поедет на президентскую елку в Москву.
Фото: Пресс-служба Минобрнауки РТ Фото: Пресс-служба Минобрнауки РТ
Фото: Пресс-служба Минобрнауки РТ

Как уже сообщала "Российская газета", президент РТ Рустам Минниханов в числе глав других регионов участвовал в благотворительной "Елке желаний", состоявшейся в рамках Госсовета РФ по развитию добровольчества в стране. В каждой из трех игрушек - сокровенные мечты детей-сирот, выполнить которые глава региона обязался в 2019 году.

Но дорога ложка к обеду. Поэтому исполнять желания Рустам Минниханов и его команда начали, не дожидаясь новогоднего боя курантов.

Фото: gubernator74.ru
Челябинский губернатор подарил школьнику поездку к Деду Морозу

Будущему штукатуру 17-летней Полине Щербич повезло первой. Девушка с ограниченными возможностями здоровья рано осталась без попечения родителей. Ее родной дом - казанская коррекционная школа-интернат №11.

- В акции участвовали многие наши студенты, - рассказывает социальный педагог Казанского строительного колледжа Марина Емелина. - Свои желания на елку отправили около 40 человек. Загадывали разное. У Полины запросы довольно скромные. Она давно хотела побывать в Москве или в Санкт-Петербурге. Вот и написала о своем желании побывать на президентской елке в Кремле.

Одногруппники Полины до сих пор вздыхают, какая она везучая. Волею судьбы именно ее желание попало в руки президента РТ. Познакомиться с Рустамом Миннихановым лично Полине пока не удалось - он был в чередной командировке. Но подарок она запомнит надолго. От имени главы Татарстана билеты в Москву ей вручил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. 6 января наступающего года Полина вместе с педагогом Мариной Емелиной увидит российскую столицу.

Практически с вокзала путешественницы отправятся на ВДНХ, где их ждут различные экскурсии и развлечения, а вечером - новогоднее представление в Кремле.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News