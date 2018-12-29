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29.12.2018 16:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Нижегородской области назначен новый министр экологии

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил министром экологии и природных ресурсов региона Дениса Егорова, который приступит к исполнению обязанностей с 10 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня подписано соответствующее распоряжение. Отбор на пост проходил в рамках инициированной Глебом Никитиным региональной программы "Команда правительства".

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- Экология имеет особое значение для Нижегородской области, - - отметил глава региона. - У Дениса Борисовича есть управленческий опыт федерального уровня в такой сложной области, как утилизация радиоактивных отходов.

По словам Глеба Никитина, Денис Егоров представил экспертам интересные предложения и готов немедленно включиться в подготовку к реализации нацпроекта "Экология" в регионе.

Фото: gosnadzor.ru
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4 декабря экспертная комиссия выбрала Дениса Егорова из четырех кандидатов. Кроме него на пост претендовали первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина, заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Александр Ковальчук и директор по развитию Московской областной общественной организации "ССР-Теннис" Сергей Романов.

Напомним, ранее пост министра экологии в Нижегородской области занимал Арсений Дряхлов, который через полтора года работы на этой должности ушел в отставку в сентябре.

Справка "РГ"

Денис Егоров родился 27 ноября 1973 года. Окончил Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности инженер-экономист. С 1996 года занимал руководящие посты в производственных и бизнес-структурах. С 2011 по 2012 год работал начальником управления маркетинга и развития на предприятии по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО". В 2012 году занял должность заместителя директора по развитию Единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами (РАО) "Национального оператора РАО". С 4 февраля 2017 года назначен исполняющим обязанности директора.

Власть Работа власти Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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