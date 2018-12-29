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29.12.2018 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре суд отправил инспектора УФСИН под домашний арест

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

В Самаре суд избрал меру пресечения задержанным по подозрению в незаконном получении 1,5 миллиона рублей инспектору регионального УФСИН и члену Палаты адвокатов Самарской области. Оба фигуранта на два месяца помещены под домашний арест.

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Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника по связям со СМИ областной прокуратуры Ульяну Кудинову.

Как уже писала "РГ", накануне Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело в отношении инспектора УФСИН и адвоката. Им инкриминируется покушение на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, 25 декабря фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от подследственного, обвиняемого в коммерческом подкупе, полтора миллиона рублей в качестве взятки.

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Деньги были переданы за обещание повлиять на решение суда Куйбышевского района, который должен был вынести наказание, не связанное с лишением свободы.

Полученными деньгами подозреваемые воспользоваться не успели, так как были задержаны сотрудниками областного УФСБ. Фигуранты признали факт получения денег.

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