В Самаре суд отправил инспектора УФСИН под домашний арест

В Самаре суд избрал меру пресечения задержанным по подозрению в незаконном получении 1,5 миллиона рублей инспектору регионального УФСИН и члену Палаты адвокатов Самарской области. Оба фигуранта на два месяца помещены под домашний арест.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника по связям со СМИ областной прокуратуры Ульяну Кудинову.

Как уже писала "РГ", накануне Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело в отношении инспектора УФСИН и адвоката. Им инкриминируется покушение на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, 25 декабря фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от подследственного, обвиняемого в коммерческом подкупе, полтора миллиона рублей в качестве взятки.

Деньги были переданы за обещание повлиять на решение суда Куйбышевского района, который должен был вынести наказание, не связанное с лишением свободы.

Полученными деньгами подозреваемые воспользоваться не успели, так как были задержаны сотрудниками областного УФСБ. Фигуранты признали факт получения денег.