В Саранске наградили лучших экспортеров

В Саранске выбрали лучшего экспортера Республики Мордовия 2018 года среди субъектов малого и среднего бизнеса. Победителем конкурса второй раз признана компания "Оптикэнерго".

Конкурс "Лучший экспортер года" проводится в регионе уже второй год подряд. Его организатором выступил Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства РМ.

Основными критериями определения победителей стали не только объемы экспортных поставок, но и количество стран-партнеров, а также выставок и бизнес-миссий, в которых участвовали экспортеры.

По итогам конкурса победителем, как и в прошлом году, признана компания "Оптикэнерго". Второе место досталось организации "Карпай", а третье - предприятию "Цветлит".

В номинации "Самая длительная история экспорта" победу одержала Саранская светотехническая компания. Награду в номинации "Самая широкая география продаж" получила компания "Оптиковолоконные Системы". "Прорывом года" признан "Торговый дом "СаранскСпецТехника". А "Открытием года" стали сразу два экспортера-новичка: индивидуальные предприниматели Халидя Кадиева и Марат Байбиков.

По результатам открытого голосования, которое проходило в официальной группе Центра поддержки экспорта РМ в социальной сети "Вконтакте", победителем в номинации "Народное признание" стало предприятие "Цветлит".