В Сети появилось видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

Видеоролик с первым полетом модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М появился на странице Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на портале YouTube.

В 28-секундном сюжете показан взлет ракетоносца и часть испытания в воздухе. Известно, что тестовый полет был совершен над аэродромом КАЗ имени Горбунова в Казани и длился 37 минут на высоте 1500 метров. Проверке подверглись обновленные системы и оборудование самолета.

Как ранее сообщала "РГ", модернизированный Ту-22М3М получил инновационные системы радиолокации, навигации и электронного противодействия. Но главное - самолет теперь способен нести почти весь арсенал корректируемых авиабомб и крылатые ракеты и дозаправляться в воздухе.

В войска такие ракетоносцы должны поступить в 2021 году.