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29.12.2018 12:32
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Власти Удмуртии исполнили новогоднее желание шестилетней Сони

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Власти Удмуртии исполнили новогоднее желание шестилетней девочки Сони. Накануне праздника и в день ее рождения ей подарили специализированную беговую дорожку, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Подарок стал неожиданным, но очень приятным и необходимым сюрпризом для семьи. Дело в том, что у Сони ДЦП.

- Эта дорожка нам нужна по рекомендации медицинских специалистов. Мы недавно были на реабилитации, и нам сказали, что Соне надо много ходить. Но из-за погодных условий много ходить, особенно зимой, не получается, и беговая дорожка для нас просто спасение. Будем усиленно заниматься дома, стараться. Для нас это неожиданность, поэтому вдвойне приятно. Действительно, мечты исполняются, - сказала мама девочки.

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