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29.12.2018 18:30
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Глава Тувы подарил "особым" детям хаски и мяч с автографом Павлюченко

Текст: Надежда Столярчук
Фото: пресс-служба правительства РТ Фото: пресс-служба правительства РТ
Фото: пресс-служба правительства РТ

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, вернувшись с заседания Государственного совета РФ, встретился с "особыми" детьми региона и раздал им подарки, о которых те давно мечтали, рассказали "РГ" в пресс-службе правительства РТ.

Фото: depositphotos.com
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- Сойдя с трапа самолета, первым делом поспешил вручить подарки и новогодние поздравления нашим ребятам. Ведь каждый ребенок верит в чудеса. И порой они имеют свойство сбываться, потому что загадываются с чистым сердцем, любовью к жизни и с детским любопытством ко всему интересному, что есть вокруг, - сказал Шолбан Кара-оол.

Свои пожелания дети высказали в письмах во время новогодней акции "Елка желаний". И они сбылись.

Так, умница и активистка из многодетной семьи Пий-Хемского кожууна пятиклассница Настя Шалган дождалась осуществления мечты о четвероногом друге - щенке сибирской хаски.

А 13-летний Салим Монгуш из Кызыла давно мечтал о профессиональном аппарате, чтобы научиться фотографировать.

Еще один мальчик из Кызыла, восьмилетний Хертек Доржу, любит заниматься спортом, особенно играть в футбол. Сегодня он получил самый желанный подарок - футбольный мяч с автографом от Романа Павлюченко.

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