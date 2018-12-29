Глава Тувы подарил "особым" детям хаски и мяч с автографом Павлюченко

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, вернувшись с заседания Государственного совета РФ, встретился с "особыми" детьми региона и раздал им подарки, о которых те давно мечтали, рассказали "РГ" в пресс-службе правительства РТ.

- Сойдя с трапа самолета, первым делом поспешил вручить подарки и новогодние поздравления нашим ребятам. Ведь каждый ребенок верит в чудеса. И порой они имеют свойство сбываться, потому что загадываются с чистым сердцем, любовью к жизни и с детским любопытством ко всему интересному, что есть вокруг, - сказал Шолбан Кара-оол.

Свои пожелания дети высказали в письмах во время новогодней акции "Елка желаний". И они сбылись.

Так, умница и активистка из многодетной семьи Пий-Хемского кожууна пятиклассница Настя Шалган дождалась осуществления мечты о четвероногом друге - щенке сибирской хаски.

А 13-летний Салим Монгуш из Кызыла давно мечтал о профессиональном аппарате, чтобы научиться фотографировать.

Еще один мальчик из Кызыла, восьмилетний Хертек Доржу, любит заниматься спортом, особенно играть в футбол. Сегодня он получил самый желанный подарок - футбольный мяч с автографом от Романа Павлюченко.