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29.12.2018 10:50
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Красноярскому школьнику вручили телескоп от президента

Текст: Надежда Столярчук
Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края

Глава Красноярского края Александр Усс от имени президента вручил 10-летнему Диме Шахину из Абанского района телескоп для наблюдения за небесными объектами, сообщили власти региона.

Как говорит сам мальчик, о таком подарке он мечтал давно, но родителей ни о чем не просил. Папа у Димы инвалид, мама - секретарь местной администрации, ребенок понимал, что траты на дорогую технику им не по силам.

Фото: depositphotos.com
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В прошлом году ученик 4А класса абанской средней школы №4 написал письмо Владимиру Путину с просьбой помочь в покупке телескопа. И получил ответ, что подарки от президента России являются знаком признания значительных личных достижений в учебе и творчестве. Дима не расстроился. Он и раньше хорошо учился и интересовался всем - от игры в шашки до музыки и рукопашного боя, а теперь у него появился стимул заниматься еще лучше.

В 2018 году школьник снова написал Владимиру Путину и рассказал о своих достижениях, приложив к письму копии грамот и страницы дневника с одними пятерками. Учитывая успехи ребенка, президент принял решение подарить Диме Шахину желанный подарок.

Губернатор Александр Усс вручил мальчику телескоп в музее ракетно-космической техники Сибирского государственного университета имени М.Ф. Решетнева.

- Как здорово! Я очень увлекаюсь астрономией и всегда мечтал познакомиться со звездами поближе! Спасибо огромное! - обрадовался Дима.

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