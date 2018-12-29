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29.12.2018 16:06
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Омский губернатор исполнил мечту девочки из многодетной семьи

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

В одной из открыток , которые снял с "Елки желаний" во время благотворительной акции в Кремле губернатор Омской области Александр Бурков, о своей заветной мечте написала 13-летняя Анастасия Агалакова из села Хутора Тюкалинского района.

Фото: depositphotos.com
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Юная сибирячка из многодетной крепкой и дружной семьи, в которой воспитываются пять детей, попросила подарки не только для себя, но и всех своих братьев и сестер, которые хорошо учатся, активно участвуют в спортивных и культурных событиях. И достойны внимания Деда Мороза.

- Я попросила для нас красивые праздничные наряды, чтобы в них встретить Новый год. Тогда он будет счастливым, - призналась Настя.

Сегодня губернатор исполнил мечту Анастасии. В канун 2019-го года дети семьи Агалаковых получили новогодние платья и костюмы.

В региональном правительстве сообщили, что подарки ждут еще нескольких жителей Омской области.

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