Омский губернатор исполнил мечту девочки из многодетной семьи

В одной из открыток , которые снял с "Елки желаний" во время благотворительной акции в Кремле губернатор Омской области Александр Бурков, о своей заветной мечте написала 13-летняя Анастасия Агалакова из села Хутора Тюкалинского района.

Юная сибирячка из многодетной крепкой и дружной семьи, в которой воспитываются пять детей, попросила подарки не только для себя, но и всех своих братьев и сестер, которые хорошо учатся, активно участвуют в спортивных и культурных событиях. И достойны внимания Деда Мороза.

- Я попросила для нас красивые праздничные наряды, чтобы в них встретить Новый год. Тогда он будет счастливым, - призналась Настя.

Сегодня губернатор исполнил мечту Анастасии. В канун 2019-го года дети семьи Агалаковых получили новогодние платья и костюмы.

В региональном правительстве сообщили, что подарки ждут еще нескольких жителей Омской области.