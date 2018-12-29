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29.12.2018 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На российско-грузинской границе скопилось около 1000 машин

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Северной Осетии около 1000 легковых и грузовых автомобилей скопилось на российско-грузинской границе. Затор образовался из-за того, что Военно-Грузинская дорога закрыта с 26 декабря из-за непогоды и прогнозов снегопадов на ближайшие дни.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По данным МЧС РФ по Северной Осетии, на грузинской стороне ведутся работы по расчистке трассы. Однако с 30 декабря на Крестовом перевале (в Грузии) ожидается ухудшение погодных условий. Экстренные службы региона рекомендуют людям, которые направляются в Закавказье, воспользоваться альтернативными маршрутами: авиаперелетом, паромной переправой до Батуми или через автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр (транзитом через Азербайджан).

- Сейчас силами главка МЧС России по Северной Осетии на трассах, где скопились машины, развернуты четыре пункта обогрева, где автомобилисты могут не только погреться, но и выпить чаю, зарядить мобильные устройства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии. - В настоящее время рассматривается вопрос о развертывании пятого пункта обогрева.

Известно, что также в районе поселка Редант на выезде из Владикавказа выставлен экипаж ГИБДД, который регулирует движение транспорта, направляющегося в Грузию, а кроме этого, работает специальная группа врачей из Центра медицины катастроф для оказания помощи людям в случае возможных происшествий.

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