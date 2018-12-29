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29.12.2018 18:29
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Детдомовцам из Поморья подарили телескоп и путевку на Байкал

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
На благотворительной "Елке желаний" загорелись еще два огонька - исполнилась мечта воспитанницы детского дома Вали Михалевой получить в подарок телескоп, а подросток из Северодвинска Петр Самарин искупается летом в озере Байкал.

Напомним: во время работы Госсовета РФ по развитию добровольчества каждый губернатор снял с новогодней елки шарики с пожеланиями детей-сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Накануне Нового Года глава Архангельской области Игорь Орлов встретился с юными земляками, ставшими авторами писем: их желания уже начали исполнятся.

Вообще-то Валя Михалева пишет доброму волшебнику каждый год:

- Раньше папа сажал меня за стол и учил составлять письма Деду Морозу - рассказала она корреспонденту "РГ". - Знаете, желания всегда исполнялись! Хотя теперь-то я знаю, что письма до адресата доходили не всегда…

Год назад папы у Вали не стало, теперь она живет в маленьком детском доме поселка Рембуево - свое письмо девочка отдала воспитателям. Ее самая большая мечта связана с астрономией: Валя много читает о Вселенной, может долго рассказывать о звездах, любит фантастику на "звездные" темы. Поэтому всегда очень хотела побывать в музее космонавтики и мечтала, чтобы у нее появился собственный телескоп:

- Было бы здорово побывать на Марсе и увидеть, как там. А еще очень интересно узнать, как выглядит поверхность Сатурна и Юпитера, - делится заветными желаниями будущая Терешкова.

- Не бойся ставить себе большие цели - они открывают большие возможности, заставляют нас трудиться и преодолевать любые трудности, - сказал губернатор, вручая девочке телескоп и сертификат на посещение музея космонавтики в Москве. - Я, кстати, тоже имею отношение к запуску космических ракет: участвовал в разработке пускового стола для ракетного комплекса "Ангара", был руководителем этого проекта, работал совместно с научным центром имени Хруничева. Может быть, после твоего визита в музей космонавтики в Москве мне удастся показать тебе и внутренний музей этого центра - совершенно уникальное место. В нем представлены идеи проектов, связанных с нахождением людей в космосе - лунная станция, совершенно новая капсула для запуска, экзоскелет.

Фото: Правительство Омской области
Омский губернатор исполнил мечту девочки из многодетной семьи

А вот 17-летний Петя Самарин мечтает побывать на Байкале - искупаться в самом глубоком озере на планете: "Почему именно там? Там очень красиво", - просто отвечает мальчик. В раннем детстве он потерял маму, воспитывался в детском доме, а сегодня учится в техникуме строительства, дизайна и технологий города Северодвинска.

- На Байкал возьми с собой брата и сестру - эту поездку мы с тобой вместе спланируем на лето, - предложил Петру губернатор и подарил подростку сертификат на путевку.

- Я сейчас делаю табуретку - стараюсь, а потом пойду работать на завод, - рассказал мальчик главе региона.

- Табуретка - классическая задача для столяра. Петр, ты заканчивай техникум, получай профессию, а я поручу своим коллегам помочь тебе с поиском работы. Ты только потом, главное, не подведи.

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