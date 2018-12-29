Девочка с ДЦП из Вологды получила новый тренажер

Юная жительница Вологды Полина Алферова учится делать первые шаги. Это сложно, ведь у Полины тяжелая форма ДЦП. С девочкой занимается мама Татьяна, но каждое новое движение стоит им обеим невероятных усилий.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников узнал об истории семьи Алферовых и на личные средства подарил Полине специальный велотренажер, который поможет девочке разработать мышцы на ногах и начать самостоятельно ходить.

Также Олег Кувшинников принял решение перечислять часть губернаторской зарплаты в Вологодские региональное отделение Российского детского фонда.

Благодаря помощи губернатора Альбина Суняева, юная спортсменка с инвалидностью из Череповца и ее волонтер-наставник Дарья Сергеева смогли поехать в Крым на фестиваль танцоров на колясках. Поездка стоила около 100 тысяч рублей. Изначально родители Альбины обратились за помощью к вологжанам, но все средства собрать не удалось. Тогда поездку оплатил губернатор, исполнив мечту Альбины выступить на крупном соревновании и побывать в Крыму.

А Карина из Тотемского детского дома очень хотела попасть в Кремль на президентскую елку. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников узнал о желании Карины, и она получила приглашение на главную елку страны.