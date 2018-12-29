Новости

Националисту Марцинкевичу по прозвищу "Тесак" вновь дали 10 лет колонии 17:35
Путин поручил проработать возможность создания банка строительства МКД 17:34
На Сапун-горе в Севастополе отреставрировали торпедный катер-памятник 17:16
Девочка с ДЦП из Вологды получила новый тренажер 17:10
Глава Нижегородской области исполнил мечту воспитанников детдома 17:10
СМИ: Минобразование Украины заметает следы нацистского прошлого Шухевича 17:07
Число погибших в ДТП с автобусом в ХМАО возросло до шести человек 16:50
В Архангельске два человека пострадали при пожаре в автосервисе 16:44
Лавров рассказал о координации с Турцией после ухода США из Сирии 16:23
Омский губернатор исполнил мечту девочки из многодетной семьи 16:06
Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании 16:05
Умер автор известных песен, лауреат "Оскара" Норман Гимбел 16:05
В Нижегородской области назначен новый министр экологии 16:04
В Москве в субботу вечером включат праздничную подсветку 16:03
Какие традиции Нового года, заложенные Петром I, вам ближе 16:00
В ХМАО три человека погибли, более десяти пострадали в ДТП 15:50
На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей 15:50
Утраты года: кого мы потеряли в 2018 году 15:45
Видео: водитель радикально решил проблему замерзшего замка двери 15:45
Косачев прокомментировал запрет на импорт ряда украинских товаров 15:43
Власти Крыма предостерегли Киев от провокаций в Керченском проливе 15:40
Сенатор: Запрет импорта в РФ ряда товаров серьезно ударит по Украине 15:30
В Подмосковье подорожает проезд на общественном транспорте 15:28
Обновленный плацкартный вагон пришел в ФПК 15:16
Минфин назвал среднюю цену нефти Urals в 2018 году 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29.12.2018 17:10
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Девочка с ДЦП из Вологды получила новый тренажер

Текст: Иван Зароков (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Юная жительница Вологды Полина Алферова учится делать первые шаги. Это сложно, ведь у Полины тяжелая форма ДЦП. С девочкой занимается мама Татьяна, но каждое новое движение стоит им обеим невероятных усилий.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников узнал об истории семьи Алферовых и на личные средства подарил Полине специальный велотренажер, который поможет девочке разработать мышцы на ногах и начать самостоятельно ходить.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль

Также Олег Кувшинников принял решение перечислять часть губернаторской зарплаты в Вологодские региональное отделение Российского детского фонда.

Благодаря помощи губернатора Альбина Суняева, юная спортсменка с инвалидностью из Череповца и ее волонтер-наставник Дарья Сергеева смогли поехать в Крым на фестиваль танцоров на колясках. Поездка стоила около 100 тысяч рублей. Изначально родители Альбины обратились за помощью к вологжанам, но все средства собрать не удалось. Тогда поездку оплатил губернатор, исполнив мечту Альбины выступить на крупном соревновании и побывать в Крыму.

А Карина из Тотемского детского дома очень хотела попасть в Кремль на президентскую елку. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников узнал о желании Карины, и она получила приглашение на главную елку страны.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News