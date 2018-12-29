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29.12.2018 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске два человека пострадали при пожаре в автосервисе

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске загорелся ангар на улице Стрелковой, 19, где расположен автосервис. Получили ожоги двое сотрудников, которые бросились в здание спасать документы. Врачи оказывают им помощь, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области.

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- В ангаре находились автомобили и оборудование для газосварочных работ, взорвался один из кислородных баллонов, - передал "РГ" с места пожара руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Чистяков. - Чтобы предотвратить новые взрывы, пожарные охлаждают места размещения оставшихся баллонов.

Тушение пожара осложняется тем, что он происходит в маловодном районе и у пожарных гидрантов слабая пропускная способность. К тому же в городе горят еще два деревянных дома, на тушение которых отправлены дополнительные пожарные расчеты.

Пожару в автосервисе изначально был присвоен второй повышенный уровень сложности, затем его понизили до ранга 1-БИС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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