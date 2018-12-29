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29.12.2018 15:51
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Девочка из Адыгеи попадет на страницы детского журнала

Текст: Ольга Максимова (Адыгея)
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов исполнил желания пятерых детей с кремлевской елки в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной". Об этом в субботу сообщили "РГ" в пресс-службе администрации региона.

Напомним, участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества, прошедшего 27 декабря в Кремле, предложили исполнить желания россиян. На двух новогодних елках благотворители разместили игрушки с записками о мечтах детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, страдающих серьезными заболеваниями.

Мурат Кумпилов снял с "Елки желаний" все открытки от детей республики и пообещал посодействовать исполнению каждой описанной там мечты. Как выяснилось, таких писем было пять.

Фото: Пресс-служба Минобрнауки РТ
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Так, четыре четыре желания поступило от учащихся школы для детей с ограниченными возможностями здоровья Майкопа. Юные Камилла Арутюнян и Александр Колесников мечтали о велосипедах, а Иван Васькин о ноутбуке. Подарки уже поступили ребятам. А вот 12-летней Алине Капиносовой помогли посетить Новогоднюю елку от главы Адыгеи, которая как раз сегодня прошла в Майкопе.

Самой неожиданной оказалась просьба воспитанницы Шовгеновской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Алины Золотаревой. Девочка очень хотела, чтобы о ней написали в детском журнале "Родничок". По поручению главы региона организовали встречу Алины с редактором республиканского издания, а позже на его страницах разместят статью о девочке и ее фотографию.

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. На новогодние праздники других пять воспитанников майкопской школы отвезут в Сочи, где они посетят дельфинарий и дендрарий. Еще четверо ребят из этого же учебного учреждения отправятся в эти же дни на экскурсии в столицу России.

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