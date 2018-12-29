Глава Крыма Сергей Аксенов исполнит четыре желания крымчан

Следуя примеру президента, вместе с коллегами-губернаторами, руководителями органов государственной власти, Сергей Аксенов присоединился к новогодней акции "Елка желаний". Ее цель - воплотить в жизнь заветные мечты представителей социально незащищенных слоев населения: инвалидов, детей-сирот, детей из многодетных семей и других.

Сергей Аксенов исполнит четыре желания крымчан, сообщили в пресс-службе Главы РК.

- Две женщины из дома престарелых мечтают вернуться в детство и попасть в цирк и дельфинарий. 11-летняя девочка, находящаяся под опекой бабушки, мечтает о детской площадке, где она будет играть с другими детьми. Мечта 15-летней девушки с ограниченными возможностями здоровья, которая живет на третьем этаже, - пандус для инвалидной коляски. Все эти мечты будут исполнены, уже даны соответствующие поручения, - рассказал Сергей Аксенов.

И, действительно, новогодние желания крымчан уже начали сбываться. Лидия Ивановна Чеботова из Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов поплавала с дельфинами. По словам женщины, для нее посещение дельфинария стало полной неожиданностью.

- Самое главное в любом возрасте - верить в свою мечту и знать, что она исполнится. Именно вера в чудеса, а тем более в новогодние, дает нам силы и желание жить. Я очень благодарна Сергею Валерьевичу за такую уникальную возможность окунуться в детство, снова почувствовать непередаваемый восторг от общения с животными. Мечтайте искренне и все обязательно сбудется! - поделилась своими впечатлениями Лидия Чеботова.

Для участия в акции "Елка желаний" необходимо было при регистрации получить специальный флаер с указанием цвета новогодних игрушек, которые надо снять с елки. Снять с ёлки можно одну или несколько игрушек. К игрушкам прикреплена открытка, на которой указано имя, возраст, регион и населенный пункт человека, которому принадлежит мечта, имя и контактный телефон его представителя и само желание. Все желания необходимо исполнить до 13 января 2019 года.