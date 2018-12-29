На Кубани провели учения ПВО по прикрытию войск от удара

На полигоне Молькино в Краснодарском крае специалисты противовоздушной обороны ЮВО провели учения по прикрытию войск от ударов условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В учениях были задействованы расчеты зенитной ракетной бригады ЮВО, в том числе использовались комплексы "Тунгуска", "Шилка", системы "Бук М2", "Стрела-10", "Тор" и "Оса", а также переносные ракетные комплексы "Игла".

- Всего на полевые занятия привлечено более 400 военнослужащих и задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. - 90 процентов учебного времени отводится занятиям по тактической, специальной и технической подготовке. Кроме этого, специалисты ПВО совершенствуют навыки вождения боевых машин.

По итогам учения планируется провести тренировки по управлению огнем в составе дивизионов и электронные пуски ракет.