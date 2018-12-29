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29.12.2018 12:09
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

На Украине пожаловались на колоссальные потери из-за блокады Крыма

Текст: Александр Саможнев

Из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год, которые можно было бы направить на развитие экономики страны, заявил украинский экс-премьер Владимир Семиноженко в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, власти понесли колоссальные потери из-за разрыва экономических связей. Только на экспорте теряются миллионы долларов. Средства можно было бы вложить, в том числе, в развитие энергосистемы, что положительно бы сказалось на снижении тарифов для населения.

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Экс-премьер раскритиковал действия радикалов, которые организовали подрыв высоковольтной линии на границе с Крымом. "Это тоже явилось негативным вкладом", - подчеркнул Семиноженко. Кроме того, перекрытие воды для Крыма предпринималось с целью "привития любви к материковой Украине".

Напомним, в ноябре 2016 года Киевские власти организовали энергетическую блокаду Крыма. В ночь на 22 ноября после очередного подрыва опор высоковольтных электролиний полуостров остался без электричества. Кроме того, правительство Украины ввело запрет на перемещение грузовых потоков на административной границе между Украиной и Крымом.

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