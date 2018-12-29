В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов открыл движение на 27-километровом участке первой очереди федеральной трассы "Таврида" - от Симферополя до Белогорска.

Сергей Аксенов осмотрел построенную транспортную развязку и проехал по новой магистрали. До конца 2018 года планируется открыть движение на остальных участках первой очереди автодороги от Керчи до Симферополя протяженностью 190 километров.

На первой очереди трассы "Таврида" будет действовать ограничение скорости до 60 километров в час. После завершения строительства и ввода дороги в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя составит 90 километров в час.

На открытом для движения участке не будет новых АЗС и многофункциональных зон, потому что продолжаются строительные работы.

Справка "РГ"

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога длиной 250,75 километра от Керчи до Севастополя. Ее строительство началось в 2017 году. Стоимость проекта - более 150 миллиардов рублей. Эта сумма предусмотрена федеральной целевой программой развития Крыма.