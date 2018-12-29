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29.12.2018 11:06
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Трое юных жителей Югры осуществили свои мечты

Текст: Светлана Добрынина
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Подарки в рамках благотворительной акции "Мечтай со мной" получили уже трое юных воспитанников Нефтеюганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края
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В начале декабря дети написали письма Деду Морозу, где поделились своими заветными желаниями. Так, Аурика Кушнир попросила развивающие игры "Боулинг" и "Аэрохоккей", нно не для себя лично, а для всего реабилитационного центра, чтобы можно было вместе с друзьями интересно проводить время. А сестры Анастасия и Анна Павлюченко пожелали, чтобы в Нефтеюганске появилась еще одна игровая площадка для детей с особенностями развития.

Губернатор Югры Наталья Комарова как участник благотворительной акции передала ребятам игры и сертификат на строительство площадки. Уже летом 2019 года на территории центра будет обустроена специализированная игровая зона для детей с ограниченными возможностями. Здесь планируется установить карусель, тренажеры и песочницы. Все эти аттракционы, безусловно, будут рассчитаны на особых ребятишек.

Акция продолжится в Сургуте, где губернатор Наталья Комарова посетит еще двоих юных участников марафона добрых дел.

Напомним, что всероссийская акция "Мечтай со мной" была объявлена по итогам заседания Государственного совета, посвященного подведению итогов Года волонтера. Ее участниками стали волонтеры, организации, предприятия, учреждения, главы субъектов России, представители региональных и местных органов власти, бизнес-сообщества и многие другие. Безвозмездно они исполняют мечты детей из разных уголков страны.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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