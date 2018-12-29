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29.12.2018 11:40
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Уральский школьник получил приглашение на губернаторскую елку

Текст: Светлана Добрынина
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Десятилетний Илья Липинин из Нижних Серег, написавший письмо главе государства, получил в преддверии Нового года подарок из рук полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая Цуканова и приглашение на губернаторскую елку от главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Илья Липинин учится в 4 "А" школы номер один города Нижние Серги на "четверки" и "пятерки". Любит читать, занимается в спортивных секциях футболом и хоккеем с шайбой.  А  сейчас и в чудеса перед Новым Годом верит. В прошлом году письмо с загаданным желанием  мальчик отправил Деду Морозу, но ответа не получил. Тогда Илья  решил, что перед нынешним Новым годом напишет еще одно письмо - на этот раз Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

- Адрес нашел сам.  Не стал писать "Москва. Кремль", а  на сайте  приемной Президента в интернета увидел точные координаты. Маме ничего говорить не стал. И очень удивился, когда узнал, что письмо дошло! - рассказал журналистам Илья.

Подарок, о котором загадывал школьник, добрался до мальчика необычным способом. Николай Цуканов вручил Илье портативную колонку, о которой тот мечтал. А Евгений Куйвашев - билет на губернаторскую елку, причем сходить на новогоднее торжество Илья смог вместе с мамой.

Полномочный представитель Президента пожелал школьнику успехов во всех делах. Губернатор отметил, что подаренный Илье гаджет должен не просто радовать его, но и помогать в учебе. "Желаю тебе определиться в жизни, стать надежной опорой маме", - сказал Евгений Куйвашев.

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