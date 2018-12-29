Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 531-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" и Федеральный закон "О рекламе""

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2015 года N 382-Ф3 "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 2; 2018, N 32, ст. 5088) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 после слова "Положения" дополнить словами "части 71 статьи 7,";

2) в пункте 11 статьи 2 слова "(за исключением споров, предусмотренных пунктами 2 и 6 части 1 статьи 2251 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)" заменить словами ", за исключением споров, предусмотренных частью 71 статьи 45 настоящего Федерального закона";

3) статью 7 дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Для рассмотрения третейским судом споров, вытекающих из соглашений участников юридического лица по поводу управления этим юридическим лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров, а также споров по искам участников юридического лица о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок достаточно заключения арбитражного соглашения между сторонами указанного соглашения участников юридического лица или сделки.";

4) в статье 44:

а) в части 1 слова "актом Правительства Российской Федерации" заменить словами "актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти", слова "предоставления Правительством Российской Федерации" заменить словами "предоставления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Отношения, связанные с деятельностью постоянно действующего арбитражного учреждения по администрированию арбитража, не являются предметом регулирования антимонопольного законодательства Российской Федерации.";

в) в части 4 слова "предоставляется актом Правительства Российской Федерации," заменить словами "предоставляется некоммерческой организации актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти,", дополнить словами "о предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения";

г) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения предоставляется иностранному арбитражному учреждению, которое включено в утверждаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых постоянно действующими арбитражными учреждениями в соответствии с настоящим Федеральным законом. Иностранное арбитражное учреждение включается в указанный перечень уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства о предоставлении соответствующему иностранному арбитражному учреждению права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения в течение пятнадцати рабочих дней с даты соответствующего заседания Совета по совершенствованию третейского разбирательства.";

д) в части 5 слова "перечень документов, представляемых для рассмотрения указанным Советом вопроса о выдаче рекомендации о предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, порядок их рассмотрения" заменить словами "порядок рассмотрения документов, представляемых для рассмотрения указанным Советом вопроса о выдаче рекомендации, предусмотренной частью 6 настоящей статьи";

е) в части 6 слова "подготавливает рекомендации" заменить словами "выдает мотивированную рекомендацию", после слов "арбитражное учреждение," дополнить словами "или иностранному арбитражному учреждению", после слов "настоящей статьи," дополнить словами "обобщает практику применения законодательства Российской Федерации об арбитраже (третейском разбирательстве),";

ж) дополнить частями 61 - 63 следующего содержания:

"61. Для рассмотрения Советом по совершенствованию третейского разбирательства вопроса о выдаче рекомендации, предусмотренной частью 6 настоящей статьи, некоммерческая организация, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти следующие документы:

1) заявление о предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее пяти рабочих дней до дня обращения с заявлением о предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения;

3) решение уполномоченного органа некоммерческой организации, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, о создании постоянно действующего арбитражного учреждения и об обращении с заявлением о предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения;

4) правила постоянно действующего арбитражного учреждения, заверенные в установленном порядке уполномоченным органом некоммерческой организации, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение;

5) в случае наличия председателя или иного должностного лица постоянно действующего арбитражного учреждения, уполномоченного правилами постоянно действующего арбитражного учреждения единолично принимать какие-либо решения от его имени в рамках администрирования арбитража или в связи с ним, соответствующие сведения о данном лице (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество, дата рождения, сведения об образовании и о профессиональной деятельности), а также заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего назначение соответствующего лица на вышеуказанную должность;

6) в случае наличия председателя или иного должностного лица постоянно действующего арбитражного учреждения, уполномоченного правилами постоянно действующего арбитражного учреждения единолично принимать какие-либо решения от его имени в рамках администрирования арбитража или в связи с ним, письменное согласие данного лица на обработку его персональных данных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

7) рекомендованный список арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения;

8) письменные согласия лиц на включение в рекомендованный список арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, биографические справки со сведениями об образовании и о профессиональной деятельности указанных лиц;

9) письменные согласия лиц, включенных в рекомендованный список арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, на обработку их персональных данных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

10) оригиналы или заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие (сведения об отсутствии) у соответствующих лиц, включенных в рекомендованный список арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, высшего юридического образования, ученой степени по специальности, входящей в перечень, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и (или) опыта разрешения гражданско-правовых споров в качестве третейских судей, и (или) арбитров в третейских судах (арбитраже), и (или) в качестве судей федерального суда, конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировых судей;

11) оригиналы или заверенные в установленном порядке копии документов и сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4 части 8 настоящей статьи, в том числе сведения о некоммерческой организации, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, ее учредителях (участниках) (наименование (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество), сведения о финансовых, экономических и иных показателях деятельности некоммерческой организации, реализуемых (реализованных) некоммерческой организацией проектах и проведенных мероприятиях, поддержке (и ее формах) некоммерческой организации органами государственной власти, международными организациями);

12) опись представленных документов, подписанная уполномоченным лицом.

62. Для рассмотрения Советом по совершенствованию третейского разбирательства вопроса о выдаче рекомендации, предусмотренной частью 6 настоящей статьи, иностранное арбитражное учреждение или организация, при которой создано иностранное арбитражное учреждение, представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти следующие документы:

1) заявление о предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, подписанное уполномоченным лицом иностранного арбитражного учреждения или организации, при которой создано иностранное арбитражное учреждение;

2) справка с описанием истории и деятельности иностранного арбитражного учреждения;

3) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной официальный документ, подтверждающий юридический статус иностранного арбитражного учреждения или организации, при которой создано иностранное арбитражное учреждение;

4) правила арбитража корпоративных споров, заверенные в установленном порядке иностранным арбитражным учреждением (в случае, если иностранное арбитражное учреждение намерено осуществлять администрирование арбитража корпоративных споров, за исключением споров, указанных в части 71 статьи 45 настоящего Федерального закона);

5) документы, подтверждающие наличие на территории Российской Федерации обособленного подразделения иностранного арбитражного учреждения либо организации, при которой создано иностранное арбитражное учреждение, в случае, если иностранное арбитражное учреждение намерено осуществлять администрирование арбитража внутренних споров, за исключением споров между участниками специального административного района, правовой режим которого определен Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", а также споров, вытекающих из договора об осуществлении деятельности на территории специального административного района.

63. Документы, предусмотренные частями 61 и 62 настоящей статьи, представляются на электронном и бумажном носителях (в оригиналах, если иное не предусмотрено настоящей статьей). Записи на электронном носителе должны соответствовать записям на бумажном носителе. Заявление и документы, предусмотренные частью 62 настоящей статьи, должны быть представлены на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства с надлежащим образом удостоверенным переводом на русский язык либо на русском языке.";

з) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. В случае выдачи Советом по совершенствованию третейского разбирательства рекомендации об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение пятнадцати рабочих дней с даты соответствующего заседания Совета по совершенствованию третейского разбирательства принимает мотивированное решение об отказе в предоставлении некоммерческой организации, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения или отказе во включении иностранного арбитражного учреждения в перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых постоянно действующими арбитражными учреждениями в соответствии с настоящим Федеральным законом. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти уведомляет некоммерческую организацию, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, или иностранное арбитражное учреждение о принятом решении в течение трех рабочих дней с даты принятия решения, а также возвращает в указанный срок все поданные документы. Отказ в предоставлении некоммерческой организации права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения и отказ во включении иностранного арбитражного учреждения в перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых постоянно действующими арбитражными учреждениями в соответствии с настоящим Федеральным законом, могут быть обжалованы в суд.";

и) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Рекомендация Совета по совершенствованию третейского разбирательства о предоставлении или об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения иностранному арбитражному учреждению дается по результатам анализа соответствия следующим требованиям:

1) наличие у иностранного арбитражного учреждения широко признанной международной репутации, критерии которой определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства;

2) наличие на территории Российской Федерации обособленного подразделения иностранного арбитражного учреждения либо организации, при которой создано иностранное арбитражное учреждение, в случае, если иностранное арбитражное учреждение намерено осуществлять деятельность по администрированию арбитража внутренних споров, за исключением споров между участниками специального административного района, правовой режим которого определен Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", а также споров, вытекающих из договора об осуществлении деятельности на территории специального административного района.";

к) дополнить частью 121 следующего содержания:

"121. Соблюдение требований, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, при предоставлении иностранному арбитражному учреждению права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения проверке не подлежит.";

л) часть 20 изложить в следующей редакции:

"20. Лицам, не получившим в соответствии с настоящим Федеральным законом право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, запрещается выполнение отдельных функций по администрированию арбитража, в том числе функций по назначению арбитров, разрешению вопросов об отводах и о прекращении полномочий арбитров, а также иных действий, связанных с проведением третейского разбирательства при осуществлении арбитража третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (получение арбитражных расходов и сборов, регулярное предоставление помещений для устных слушаний и совещаний и другие).Лицам, не получившим в соответствии с настоящим Федеральным законом право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, запрещается рекламировать в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) публично предлагать выполнение функций по осуществлению арбитража, включая функции по осуществлению арбитража третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора. В случае нарушения вышеуказанных запретов решение третейского суда, в том числе третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора, считается принятым с нарушением процедуры арбитража, предусмотренной настоящим Федеральным законом.";

5) в статье 45:

а) в части 7 третье предложение исключить;

б) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Споры, предусмотренные пунктами 2 и 6 части 1 статьи 2251 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также споры, вытекающие из соглашений участников юридического лица по поводу управления этим юридическим лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров, могут рассматриваться в рамках арбитража, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, при отсутствии правил арбитража корпоративных споров.";

в) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Если местом арбитража является Российская Федерация, споры, возникающие из договоров, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", или в связи с ними, могут рассматриваться только в рамках арбитража, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением.";

6) в части 3 статьи 47 слова "по научной специальности," заменить словами "по специальности,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-Ф3 "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2007, N 7, ст. 839; 2008, N 20, ст. 2255; 2009, N 51, ст. 6157; 2010, N 31, ст. 4163; 2011, N 23, ст. 3255; N 29, ст. 4293; N 30, ст. 4566, 4600; N 48, ст. 6728; 2012, N 30, ст. 4170; 2013, N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4033,4084; N 43, ст. 5444; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6695; N 52, ст. 6981; 2014, N 26, ст. 3396; N 30, ст. 4219, 4236; 2015, N 1, ст. 13, 43; 2016, N 27, ст. 4214, 4237; 2017, N 14, ст. 2003; N 31, ст. 4767; 2018, N 15, ст. 2032) следующие изменения:

1) главу 3 дополнить статьей 302 следующего содержания:

"Статья 302. Реклама в сфере арбитража (третейского разбирательства)

Реклама деятельности лиц, не получивших в соответствии с законодательством Российской Федерации право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, по осуществлению арбитража, включая деятельность по осуществлению арбитража третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не допускается.";

2) в части 6 статьи 38 слова "статьями 28 - 301" заменить словами "статьями 28 - 302".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

2. В случае, если на день вступления в силу настоящего Федерального закона в Правительство Российской Федерации представлены рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения некоммерческой организации или иностранному арбитражному учреждению и соответствующие акты Правительства Российской Федерации, подлежащие принятию в установленном порядке на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства, не изданы, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере юстиции, в течение трех месяцев с даты получения от Правительства Российской Федерации материалов возвращает некоммерческой организации, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, или иностранному арбитражному учреждению документы, представленные для рассмотрения Советом по совершенствованию третейского разбирательства, для устранения причин, послуживших основанием для рекомендации об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.

3. Некоммерческие организации, которым до дня вступления в силу настоящего Федерального закона актом Правительства Российской Федерации было предоставлено право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, вправе осуществлять указанные функции без необходимости предоставления этого права актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере юстиции.

Президент Российской Федерации В. Путин