Рэпер Obe 1 Kanobe задержан за избиение рэпера Птахи

Российский рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) задержан в Москве по подозрению в нападении на коллегу по жанру - рэпера Птаху.

Напомним, накануне к Птахе (Давиду Нуриеву) подошла группа лиц и ударила его битой.

Уточнено, что рэпера Птаху атаковали, когда он гулял с собакой. В результате, передает РЕН ТВ, Птаха серьезных травм не получил, но заступившемуся за него сотруднику Росгвардии сломали руку. После чего, сообщается, для поимки злоумышленников полицией в городе был введен план "Перехват".

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", по факту нападения на рэпера Птаху возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

"Днем 28 декабря на улице Новорязанская несколько граждан нанесли Нуриеву телесные повреждения. Злоумышленники были вооружены предметом, похожим на бейсбольную биту", - рассказал собеседник агентства. Ведется следствие.

Тем временем Канобович освещает свое видение ситуации в Twitter и публикует видео, на котором видны препирательства двух артистов (ненормативная лексика).

нет на птаху не нападало «трое человек с битами», только один я и одна бита и два парня кот попросил поснимать, стрелять он первый начал по мне , когда я бежал за ним с битой, после где то третьего выстрела мой друг тоже достал травмат и сделал два раза в воздух — Obe 1 Kanobe (@Obe1kanobe_HF) 29 декабря 2018 г.

А рэпер Птаха оппонирует тому через Instagram (в тексте поста также присутствует ненормативная лексика).

К слову, нынешний конфликт - не первый в противостоянии рэперов на почве взаимной неприязни. Исполнители уже выясняли отношения в 2014 году, когда столкновение закончилось победой Птахи.

Рэпер Птаха, также известный как Зануда, родился в 1981 году в Баку. Первый сольный альбом выпустил в 2009-м. Снялся с Тимати и Алексеем Чадовым в комедийной мелодраме "Жара", где сыграл вора Давида.

Канобовичу 33 года. Псевдоним исполнителем был выбран по причине увлечения фильмом "Звездные войны". Obe 1 Kanobe состоял в коллективе Supreme Playa Connection - московском объединении, которое возникло в 2007 году и куда входили такие исполнители, как Дуня и Грубый Ниоткуда.