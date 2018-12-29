РФ продолжает гуманитарное разминирование Сербии от натовских боеприпасов

Новости

В Минпросвещения предложили ввести ограничения по процедуре усыновления 19:08
В лобовом ДТП на Урале погибли три и пострадали два человека 19:05
Опрос: На Украине снизился уровень поддержки "евромайдана" 19:02
СМИ: КНДР инициирует секретные контакты с США 18:45
Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже 18:33
Глава Тувы подарил "особым" детям хаски и мяч с автографом Павлюченко 18:30
Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины 18:23
МЧС открыло "горячую линию" после ДТП с шестью жертвами в ХМАО 18:17
Теннисист Хачанов стал третьим на турнире в Абу-Даби 18:11
Новогодние фейерверки: как не попасть в больницу 18:10
Ярославским детям подарят заплыв с дельфинами и игру с "Локомотивом" 18:10
Во Франции задержаны 20 "желтых жилетов" 18:07
Путин поздравил шахматиста Дубова с победой на ЧМ по быстрым шахматам 17:59
Губернатор Кировской области воплотил новогоднюю мечту пенсионерки 17:52
Глава Крыма Сергей Аксенов исполнит четыре желания крымчан 17:51
В Москве трое детей получили травмы во время квеста 17:49
Андрей Воробьев открыл путепровод между Волоколамским и Ильинским шоссе 17:47
Назван состав женской сборной РФ по биатлону на январские этапы КМ 17:45
Дубль Роналду помог "Ювентусу" установить рекорд чемпионата Италии 17:43
Конькобежец Кулижников не выступит на чемпионате Европы 17:43
Националисту Марцинкевичу по прозвищу "Тесак" вновь дали 10 лет колонии 17:35
Путин поручил проработать возможность создания банка строительства МКД 17:34
В Севастополе отреставрировали торпедный катер-памятник 17:16
Девочка с ДЦП из Вологды получила новый тренажер 17:10
Глава Нижегородской области исполнил мечту воспитанников детдома 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
29.12.2018 18:07
Рубрика: В мире

РФ продолжает гуманитарное разминирование Сербии от натовских боеприпасов

Текст: Александр Борисов (Ниш, Сербия)
Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), дислоцирующегося в городе Ниш, продолжают гуманитарное разминирование Сербии, что гарантирует безопасность последующего использования земель для промышленных или сельскохозяйственных работ.
Гуманитарное разминирование Сербии. Фото: РСГЦ Гуманитарное разминирование Сербии. Фото: РСГЦ
Гуманитарное разминирование Сербии. Фото: РСГЦ

При этом главную опасность для местного населения по-прежнему представляют неразорвавшиеся натовские боеприпасы, в том числе с обедненным ураном. Об этом сегодня корреспонденту "Российской газеты" рассказали в руководстве РСГЦ.

Фото: Константин Завражин/РГ
Президент Сербии: Визит Владимира Путина в Белград станет знаковым событием

"24 марта 1999 года авиация НАТО начала бомбардировки территории Союзной Республики Югославии. Военная операция альянса проводилась без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе лживых утверждений западных стран об этнических чистках в Косово, - напомнили спасатели. - Атакам с воздуха тогда подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом). После завершения этой натовской агрессии - 10 июня 1999 года, Сербия приступила к восстановлению разрушенного хозяйства, возвращению опустошенных бомбардировками земель в промышленный и сельскохозяйственный оборот".

В РСГЦ рассказали, что Россия стала одним из немногих государств, помогавших Сербии заглушить "эхо войны" 1999 года, содействуя очистке ее территории от взрывоопасных предметов. Так, Российско-сербским отрядом гуманитарного разминирования (проекты "Парачин" и "Чуприя") было очищено более 4,2 миллиона квадратных метров территорий, обнаружено и уничтожено свыше 13 тысяч различных боеприпасов.

"В 2008 году МЧС РФ и МВД Сербии заключили соответствующее соглашение, после чего начала осуществляться Программа гуманитарного разминирования Сербии. Город Ниш, являющийся крупным узлом автомобильных, железнодорожных и авиационных коммуникаций, подвергался массированным бомбардировкам со стороны сил НАТО. Аэропорт не мог использоваться и простаивал. Но уже к 27 декабря 2008 года российские специалисты очистили его территорию", - отмечают специалисты Центра.

Фото: РСГЦ

Спасатели подчеркивают, что 27 декабря 2018 года в 10-ю годовщину завершения гуманитарной операции в холле аэропорта "Константин Великий" города Ниш состоялось торжественное открытие мемориальной доски, на которой высечены тексты на сербском, русском и английском языках. Она отражает признательность сербов "русским братьям" - сотрудникам российско-сербского отряда по гуманитарному разминированию, освободившим аэродром и прилегающие земли от смертоносного натовского наследия.

Фото: AP
Сербия созвала Совбез ООН из-за решения Приштины создать косовскую армию

Директор РСГЦ Виктор Гулевич в своей торжественной речи сказал: "Жители города Ниш и его администрация с уважением относятся к историческим событиям, участниками которых были русские и сербы, стараясь отметить это и сохранить память для следующих поколений. Сегодня аэропорт города Ниш встречает всех гостей этой мемориальной доской, напоминанием об исторической дружбе братских славянских народов".

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра - уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых - дети. В РСГЦ информируют, что за годы работы Центр привлекался к проведению гуманитарных операций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине и Словении.

Осуществляются мероприятия по обучению и подготовке специалистов, привлекая для этого возможности высших учебных заведений МЧС России, в первую очередь, Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы. Как отмечают в МЧС России, "в будущем Центр видится полноценной международной структурой, обеспечивающей оказание содействия и помощи по чрезвычайному гуманитарному реагированию всем заинтересованным государствам Балканского региона"."Центр открыт для присоединения к нему любого государства или организации, которые солидарны с его целями и задачами", - подчеркивают спасатели, добавляя, что РСГЦ уже осуществляет деятельность на международной арене - стал аффилированным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО), развивает практическое сотрудничество с чрезвычайными службами соседних государств: Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии.

В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам
В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма
Сервис поиска попутчиков подтвердил исчезновение женщины
Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"
В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида"