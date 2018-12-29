РФ продолжает гуманитарное разминирование Сербии от натовских боеприпасов

Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), дислоцирующегося в городе Ниш, продолжают гуманитарное разминирование Сербии, что гарантирует безопасность последующего использования земель для промышленных или сельскохозяйственных работ.

При этом главную опасность для местного населения по-прежнему представляют неразорвавшиеся натовские боеприпасы, в том числе с обедненным ураном. Об этом сегодня корреспонденту "Российской газеты" рассказали в руководстве РСГЦ.

"24 марта 1999 года авиация НАТО начала бомбардировки территории Союзной Республики Югославии. Военная операция альянса проводилась без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе лживых утверждений западных стран об этнических чистках в Косово, - напомнили спасатели. - Атакам с воздуха тогда подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом). После завершения этой натовской агрессии - 10 июня 1999 года, Сербия приступила к восстановлению разрушенного хозяйства, возвращению опустошенных бомбардировками земель в промышленный и сельскохозяйственный оборот".

В РСГЦ рассказали, что Россия стала одним из немногих государств, помогавших Сербии заглушить "эхо войны" 1999 года, содействуя очистке ее территории от взрывоопасных предметов. Так, Российско-сербским отрядом гуманитарного разминирования (проекты "Парачин" и "Чуприя") было очищено более 4,2 миллиона квадратных метров территорий, обнаружено и уничтожено свыше 13 тысяч различных боеприпасов.

"В 2008 году МЧС РФ и МВД Сербии заключили соответствующее соглашение, после чего начала осуществляться Программа гуманитарного разминирования Сербии. Город Ниш, являющийся крупным узлом автомобильных, железнодорожных и авиационных коммуникаций, подвергался массированным бомбардировкам со стороны сил НАТО. Аэропорт не мог использоваться и простаивал. Но уже к 27 декабря 2008 года российские специалисты очистили его территорию", - отмечают специалисты Центра.

Фото: РСГЦ

Спасатели подчеркивают, что 27 декабря 2018 года в 10-ю годовщину завершения гуманитарной операции в холле аэропорта "Константин Великий" города Ниш состоялось торжественное открытие мемориальной доски, на которой высечены тексты на сербском, русском и английском языках. Она отражает признательность сербов "русским братьям" - сотрудникам российско-сербского отряда по гуманитарному разминированию, освободившим аэродром и прилегающие земли от смертоносного натовского наследия.

Директор РСГЦ Виктор Гулевич в своей торжественной речи сказал: "Жители города Ниш и его администрация с уважением относятся к историческим событиям, участниками которых были русские и сербы, стараясь отметить это и сохранить память для следующих поколений. Сегодня аэропорт города Ниш встречает всех гостей этой мемориальной доской, напоминанием об исторической дружбе братских славянских народов".

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра - уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых - дети. В РСГЦ информируют, что за годы работы Центр привлекался к проведению гуманитарных операций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине и Словении.

Осуществляются мероприятия по обучению и подготовке специалистов, привлекая для этого возможности высших учебных заведений МЧС России, в первую очередь, Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы. Как отмечают в МЧС России, "в будущем Центр видится полноценной международной структурой, обеспечивающей оказание содействия и помощи по чрезвычайному гуманитарному реагированию всем заинтересованным государствам Балканского региона"."Центр открыт для присоединения к нему любого государства или организации, которые солидарны с его целями и задачами", - подчеркивают спасатели, добавляя, что РСГЦ уже осуществляет деятельность на международной арене - стал аффилированным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО), развивает практическое сотрудничество с чрезвычайными службами соседних государств: Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии.