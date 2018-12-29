Россия с Японией создадут цифровой мост в Европу

Японию и Европу соединит цифровой мост через Россию. Также в нашей стране появится крупнейший технопарк и новый большой фармацевтический кластер. Обо всех этих масштабных проектах президенту на встрече рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Глава государства предложил обсудить итоги года.

"Очень благодарен вам за поддержку РФПИ, - сказал Дмитриев. - Хотел доложить по результатам 2018 года о нашей работе по национальным проектам и по взаимодействию с китайскими инвесторами". "Уже несколько лет РФПИ вместе с партнерами занимает 90 процентов рынка прямых инвестиций в России и около 60 процентов рынка венчурных инвестиций, - сообщил докладчик. - В этом году мы проинвестировали 350 миллиардов рублей, из которых 30 миллиардов - это средства РФПИ, а 320 - средства наших партнеров. Хороший коэффициент привлечения 1 к 10".

"Эти деньги пошли в 25 очень перспективных проектов на территории России, среди них, например, "Ростех-Сити", крупнейший технопарк, который позволит на наши 300 миллионов вложенных с партнерами долларов реализовать проект на 1,3 миллиарда долларов, - рассказал глава РФПИ. - И будет создан в России крупнейший технопарк". "Это инвестиции в компанию "Транснефть Телеком", где наш Российско-японский фонд вложит в интернет-кабель между Японией и Россией, и мы используем 16 тысяч существующих километров интернет-кабелей "Транснефти" и создадим мост между Японией и Европой через Россию, такой цифровой мост", - продолжил он.

"Буквально вчера мы одобрили инвестиции вместе с нашими партнерами в фармкластер", - рассказал Дмитриев. "Холдинг войдет в топ-10 российских фармпроизводителей, и мы верим как в импортозамещение, так и в то, что мы поддержим холдинг в его развитии на арабских рынках", - заметил он.

Прибыль портфельных компаний выросла на 17 процентов в прошлом году, а выручка - на 12 процентов, также сообщил глава РФПИ. "И у нас из хороших событий произошло сомкновение российской и китайской части первого российско-китайского моста, и мы приглашаем вас на открытие этого моста в следующем году, если будет время. Это сокращает на 700 километров путь грузов из России в Китай", - рассказал он.

Российско-китайский инвестиционный фонд уже сделал 30 российско-китайских инвестиций, работает и первый российско-китайский венчурный фонд. Дмитриев упомянул про сделку с Alibaba, при которой компания обязана локализовать производство и программное обеспечение в России.

"У нас создан российско-китайский юаневый фонд", - также заметил он. "Это российско-китайское взаимодействие высоко оценивается нашими партнерами", - заявил докладчик.

Так, Саудовская Аравия выделила еще 500 миллионов долларов на создание дополнительного российско-китайско-саудовского фонда.

"Аэропорт Владивостока показывает 45 процентов роста пассажиропотока. Это крайне важный пример сингапурских инвестиций, и во время вашего визита в Сингапур нам Сингапур выделил еще миллиард долларов дополнительных инвестиций в результате успеха аэропорта Владивостока", - отметил Дмитриев.

"Что касается национальных проектов, то мы активно подключились, и вы обозначили нашу роль как инвестфильтр по многим инфраструктурным проектам, мы проанализировали более 200 проектов, увидели возможность снизить там бюджетное финансирование до 30 процентов и заместить это частными деньгами, деньгами наших партнеров", - продолжил докладчик. "Мы считаем, что на 3 триллиона государственных средств можно привлечь семь триллионов от наших соинвесторов и партнеров", - сообщил он.

"Надеюсь, что и в следующем году активность не будет понижена, будете работать так же результативно, - прокомментировал Владимир Путин. - Действительно, наш, ваш фонд, суверенный фонд выполняет очень важную функцию по привлечению инвестиций. В целом вы выполняете все задачи, которые перед вами поставлены. Хочу вас поблагодарить за эффективную работу".

"Наши партнеры просили по возможности вас поздравить с Новым годом (это 20 крупнейших суверенных фондов) и пожелать вам всего самого лучшего в новом году, поблагодарить за поддержку их инвестиций в уходящем и предыдущие годы", - заключил Дмитриев. "Так и будет дальше", - заверил президент.