Россия с Японией создадут цифровой мост в Европу

Глава государства предложил обсудить итоги года.
"Очень благодарен вам за поддержку РФПИ, - сказал Дмитриев. - Хотел доложить по результатам 2018 года о нашей работе по национальным проектам и по взаимодействию с китайскими инвесторами". "Уже несколько лет РФПИ вместе с партнерами занимает 90 процентов рынка прямых инвестиций в России и около 60 процентов рынка венчурных инвестиций, - сообщил докладчик. - В этом году мы проинвестировали 350 миллиардов рублей, из которых 30 миллиардов - это средства РФПИ, а 320 - средства наших партнеров. Хороший коэффициент привлечения 1 к 10".
"Эти деньги пошли в 25 очень перспективных проектов на территории России, среди них, например, "Ростех-Сити", крупнейший технопарк, который позволит на наши 300 миллионов вложенных с партнерами долларов реализовать проект на 1,3 миллиарда долларов, - рассказал глава РФПИ. - И будет создан в России крупнейший технопарк". "Это инвестиции в компанию "Транснефть Телеком", где наш Российско-японский фонд вложит в интернет-кабель между Японией и Россией, и мы используем 16 тысяч существующих километров интернет-кабелей "Транснефти" и создадим мост между Японией и Европой через Россию, такой цифровой мост", - продолжил он.
"Буквально вчера мы одобрили инвестиции вместе с нашими партнерами в фармкластер", - рассказал Дмитриев. "Холдинг войдет в топ-10 российских фармпроизводителей, и мы верим как в импортозамещение, так и в то, что мы поддержим холдинг в его развитии на арабских рынках", - заметил он.
Прибыль портфельных компаний выросла на 17 процентов в прошлом году, а выручка - на 12 процентов, также сообщил глава РФПИ. "И у нас из хороших событий произошло сомкновение российской и китайской части первого российско-китайского моста, и мы приглашаем вас на открытие этого моста в следующем году, если будет время. Это сокращает на 700 километров путь грузов из России в Китай", - рассказал он.
Российско-китайский инвестиционный фонд уже сделал 30 российско-китайских инвестиций, работает и первый российско-китайский венчурный фонд. Дмитриев упомянул про сделку с Alibaba, при которой компания обязана локализовать производство и программное обеспечение в России.
"У нас создан российско-китайский юаневый фонд", - также заметил он. "Это российско-китайское взаимодействие высоко оценивается нашими партнерами", - заявил докладчик.
Так, Саудовская Аравия выделила еще 500 миллионов долларов на создание дополнительного российско-китайско-саудовского фонда.
"Аэропорт Владивостока показывает 45 процентов роста пассажиропотока. Это крайне важный пример сингапурских инвестиций, и во время вашего визита в Сингапур нам Сингапур выделил еще миллиард долларов дополнительных инвестиций в результате успеха аэропорта Владивостока", - отметил Дмитриев.
"Что касается национальных проектов, то мы активно подключились, и вы обозначили нашу роль как инвестфильтр по многим инфраструктурным проектам, мы проанализировали более 200 проектов, увидели возможность снизить там бюджетное финансирование до 30 процентов и заместить это частными деньгами, деньгами наших партнеров", - продолжил докладчик. "Мы считаем, что на 3 триллиона государственных средств можно привлечь семь триллионов от наших соинвесторов и партнеров", - сообщил он.
"Надеюсь, что и в следующем году активность не будет понижена, будете работать так же результативно, - прокомментировал Владимир Путин. - Действительно, наш, ваш фонд, суверенный фонд выполняет очень важную функцию по привлечению инвестиций. В целом вы выполняете все задачи, которые перед вами поставлены. Хочу вас поблагодарить за эффективную работу".
"Наши партнеры просили по возможности вас поздравить с Новым годом (это 20 крупнейших суверенных фондов) и пожелать вам всего самого лучшего в новом году, поблагодарить за поддержку их инвестиций в уходящем и предыдущие годы", - заключил Дмитриев. "Так и будет дальше", - заверил президент.