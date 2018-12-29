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29.12.2018 13:30
Рубрика: Власть

РФ вводит запрет на импорт ряда украинских товаров

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. "Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", - написал премьер-министр Дмитрий Медведев в субботу в Twitter.

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Таким образом Москва реализовала полный набор ответных мер в отношении Киева, о которых заявлялось изначально. Ранее правительство утвердило - а недавно и расширило - список граждан и компаний, против которых ввели персональные санкции за недружественные действия в отношении нашей страны.

Новые ограничения касаются ввоза в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Основной объем товаров относится к промышленным, также в список попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие. В перечень, в частности, вошли пшеница, подсолнечное масло, консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия, пиво.

В правительстве особо подчеркнули, что Россия может пойти на отмену специальных экономических мер, если это сделает украинская сторона.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Отношения России и Украины
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