Росстат оценил уровень инфляции в 2018 году

По данным Росстата, в декабре 2018 года потребительские цены выросли на 0,8 процента, с начала года - на 4,2 процента. В ведомстве отмечают, что продовольственная инфляция за год составила 4,7 процента, цены на непродовольственные товары поднялись на 4,1 процента, на услуги - на 3,9 процента. Окончательные данные по инфляции в 2018 году Росстат представит 10 января 2019 года, говорится в сообщении. В декабре 2017 года инфляция составляла 0,4 процента, по итогам всего 2017 года - 2,5 процента.

По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли в декабре 2018 года до 10,2 процента с ноябрьских 9,8 процента. По мнению регулятора, на это оказало влияние повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов с 2019 года.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция по итогам 2019 года составит 5-5,5 процента (с возможным временным повышением до 6 процентов), а в 2020 году вернется к цели регулятора, сформулированной как "вблизи 4 процентов".