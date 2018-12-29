Ростуризм сообщил о прекращении деятельности очередного туроператора

Очередной туроператор прекратил работу в России. ООО "Атурис-тур" уведомил Ростуризм о том, что не может исполнять свои обязательства перед клиентами.

"Федеральное агентство по туризму информирует о том, что 29 декабря 2018 года от ООО "Атурис-тур" получено уведомление о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта", - сообщает Ростуризм.

Отмечается, что гражданская ответственность ООО "Атурис-тур" застрахована на 10 миллионов рублей в страховой организации "Якорь", при этом размер фонда персональной ответственности превышает 115 тысячи рублей.

Компания работала на туристическом рынке РФ с 2006 года, предоставляя услуги по продаже туров и экскурсий, а также путевок в санатории и SPA-центры стран Европы и ближнего зарубежья, отмечает РИА Новости.