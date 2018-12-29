Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 556-ФЗ "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в статью 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2007, N 1, ст. 21; 2011, N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; 2017, N 30, ст. 4451) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, представительным органом поселения, внутригородской территории города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) - представительным органом муниципального района.";

2) абзац первый части 5 после слов "внутригородского района" дополнить словами ", муниципального района".

Президент Российской Федерации В. Путин